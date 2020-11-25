Випробування пандемією спонукає до комунікації

25.11.2020 | Filed under: Публікації

Цьогорічний туристичний сезон був важким для всіх учасників сфери гостинності. Постраждали готелі, відпочинкові центри, ресторани. Скорочення кількості гостей і, як наслідок, скорочення робочих місць та заробітних плат – це не найгірші «здобутки» цьогорічної пошесті. Та найбільше від пандемії коронавірусу постраждали українські курорти, зокрема одна з найбільших українських оздоровниць – місто-курорт Трускавець. Навіть влітку, у високий сезон, готелі і санаторії Трускавця не завжди могли похвалитись традиційною стовідсотковою завантаженістю. А вже восени друга хвиля пандемії ще більше усугубила ситуацію.

В умовах зростаючої кількості захворювань, стрімко зростаючого падіння наповненості закладів тимчасового розміщення і харчування, в умовах постійних карантинних обмежень і неефективних управлінських рішень на рівні керівництва держави, готельєри і ресторатори Трускавця не припиняють шукати шляхи реагування, адаптування і виживання в надскладних умовах. Вистояти перед неочікуваними викликами, зберегти робочі місця, підтримувати свої підприємства хоча б на плаву – це і є головними завданнями туристичного бізнесу в світі, в Україні і в Трускавці. Всі ці питання були важливими і обговорювались на черговому засіданні Клубу готельєрів і рестораторів Трускавця, котре відбулось 19 листопада (четвер) в ресторані готелю «Візит» у звичному вже форматі за чашкою чаю з міським головою.

Кожне наступне засідання Клубу демонструє небайдужість, бажання шукати спільні рішення, комунікувати між собою і залучає дедалі більше учасників. Традиційно до участі в засіданні були запрошені й гості. Цього разу Клуб відвідали керівник відділення Національного Олімпійського комітету у Львівській області Юрій Турянський, заступник начальника управління туризму і курортів Львівської обласної державної адміністрації Тарас Лозинський. Були запрошені також радник міського голови Трускавця з промоції Руслан Пристай та керівниця управління розвитку міста Наталія Скибак. Гості взяли участь у дискусії, головною тематикою якої було впровадження карантину вихідного дня та подальша діяльність в умовах карантинних обмежень. Цікаво було послухати про плани діяльності управління туризму і курортів ЛОДА на наступний рік, особливо про фінансову підтримку спільних туристичних проєктів. Юрій Турянський розповів про можливості співпраці з Національним Олімпійським комітетом України.

Проведенню засідання Клубу передувала спільна робоча нарада радника трускавецького міського голови з промоції, керівниці управління розвитку міста та представників відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю Трускавецької міської ради. До участі в нараді був запрошений також засновник і модератор Клубу готельєрів і рестораторів, голова правління МЦ «ЄІУ» Іван Цегенько. На цій нараді спільно були напрацьовані перспективні плани промоції і популяризації Трускавця. Отож на засіданні Клубу Наталія Скибак презентувала ці напрацювання готельєрам і рестораторам, а міський голова Трускавця Андрій Кульчинський розповів про перспективи розвитку міста в найближчі роки.

На завершення засідання Іван Цегенько від імені Клубу готельєрів та рестораторів Трускавця привітав міського голову та новобраних депутатів, котрі є членами Клубу, із закінченням виборчого процесу та виявленою довірою виборців.

Попереду довготривала і доволі непроста боротьба за повернення туристів до Трускавця. Отож всі учасники засідання висловили надію, що комунікація і співпраця з владою міста буде в подальшій каденції відкритою та якісною, адже тільки спільними зусиллями можливо досягти ефективних рішень.

Сайт «Кришталевий Лотос»

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