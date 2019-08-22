Високопосадовці Укртрансбезпеки Львівщини організували корупційну схему

22.08.2019 | Filed under: Новини

Високопосадовці Управління Укртрансбезпеки у Львівській області організували корупційний механізм, який створював загрозу сталому функціонуванню об’єктів автотранспортної галузі в регіоні. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук інформує Головне управління СБУ у Львівській області.

Оперативники спецслужби встановили, що представники керівної ланки установи налагодили одержання неправомірної вигоди за розподіл серед автотранспортних підприємств дозвільних документів на міжнародні вантажні перевезення. Для цього фігуранти провадження створили штучний «дефіцит дозволів», які натомість комерсанти могли придбати за окрему плату.

Зловмисники також «закривали очі» на факти порушення автоперевізниками вимог Закону України «Про автомобільний транспорт».

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях, автомобілях та за місцями роботи фігурантів справи правоохоронці виявили документацію, печатки, великі суми грошей та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Львові, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

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