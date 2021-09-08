Вже наступного року максимальний розмір відшкодування за «автоцивілкою» може суттєво зрости

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/Це не єдина зміна на краще, яка очікує постраждалих в ДТП у разі прийняття нового закону «Про ОСЦПВ». Планується ціла низка нововведень, що мають підвищити рівень захисту учасників дорожнього руху в Україні./

«Чинний закон «Про ОСЦПВ», який зараз регулює сферу страхування відповідальності власників автотранспортних засобів, був прийнятий ще 2004 року. На той час він був дуже потрібний, бо сформував повноцінну систему відносин між страховиками, автовласниками і постраждалими в ДТП, визначив їхні права та обов’язки. Проте життя рухається вперед, зараз закон вже не відповідає соціальним та технологічним змінам, що відбулись в Україні і світі», – поділився своїми думками генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) Володимир Шевченко.

Для роботи над оновленням законодавства з ОСЦПВ в липні поточного року була створена робоча група при Національному банку України. Вона має опрацювати текст документу, враховуючи актуальні проблеми учасників дорожнього руху, а також вимоги Євродирективи та кращі світові практики. До складу робочої групи увійшли і представники МТСБУ. Бюро об’єднує страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Членство у Бюро є обов’язковою умовою роботи страхової компанії на ринку «автоцивілки».

Володимир Шевченко зауважує, що вдосконалити законодавство потрібно, в першу чергу, для покращення захисту інтересів постраждалих у ДТП. Він нагадує, що розуміння потреби такого кроку виникло ще кілька років тому. В 2015 році страховики ОСЦПВ та МТСБУ підготували текст нового законопроєкту щодо змін в обов’язковому страхуванні цивільної відповідальності; кілька редакцій документу запропонували й народні депутати. У вересні 2018 року законопроєкт «Про ОСЦПВ» був винесений до сесійної зали Верховної Ради, але не знайшов підтримки з боку більшості народних обранців. На думку представників ринку страхування, позитивному рішенню парламентарів завадило недостатнє розуміння проблеми підвищення захисту інтересів постраждалих в ДТП та її соціального значення.

Володимир Шевченко каже, що поточний склад парламенту демонструє справжню зацікавленість у реформуванні законодавчої бази небанківського фінансового ринку, зокрема і сфери «автоцивілки». Тому цього разу новий закон «Про ОСЦПВ» може бути прийнятий досить швидко.

Одна з основних новацій законопроєкту стосується поступового збільшення розмірів страхових сум (максимального розміру виплати) до європейського рівня. Необхідність у цьому є очевидною. Сьогодні в Україні максимальний розмір виплат за шкоду майну постраждалого в ДТП складає 130 тис. грн., а за шкоду здоров’ю та життю – 260 тис. грн. на одного потерпілого (але не більше 650 тис. грн. на одну страхову подію). Доволі часто такий розмір страхової суми виявляється недостатнім для поновлення автотранспорту після ДТП та лікування постраждалих людей або компенсації по втраті годувальника.

«За підсумками І кварталу 2021 року на виплати за шкоду майну, що перевищують суму в 130 тис. грн., припадає 0,65% від загальної кількості виплат, зроблених страховиками ОСЦПВ, проте сума таких виплат складає понад 4,3% від загальної. Щороку приблизно в одній тисячі страхових випадків розмір шкоди майну перевищує страхову суму, і отримувати різницю в компенсації шкоди постраждалим доводиться від винуватця в судовому порядку», – пояснив Володимир Шевченко.

Також часто страхових сум може не вистачати у випадку смерті чи інвалідності годувальника родини, і це теж серйозна проблема. Уявлення про її масштаб дає статистика ДТП: щорічно в Україні внаслідок аварій травмується майже 32 тис. осіб, гине – понад 3,5 тис.

«Чинне законодавство дозволяє підвищувати страхові суми лише на рівень інфляції. Зокрема нещодавно МТСБУ звернулося до Національного банку України з пропозицією їхнього збільшення до 160 тис. грн. за шкоду, заподіяну майну потерпілого, та 320 тис. грн. – за шкоду життю та здоров’ю. Але цього недостатньо: потрібно докорінним чином змінити підхід, особливо в частині виплат за шкоду життю та здоров’ю», – говорить генеральний директор МТСБУ.

Він зазначає, що іноді учасники ДТП, в яких травмовані люди, навіть не звертаються за страховим відшкодуванням. Постраждалі не вірять, що отримають суму, яка буде достатньою для покриття витрат на лікування. Збільшення максимального розміру виплати зробить страхову допомогу дієвішою та сприятиме підвищенню довіри до страхового ринку.

Вже в перший рік після прийняття закону пропонується збільшити виплати за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю, до 1 млн. грн. на одного потерпілого, а за шкоду, якої зазнало майно, – до 500 тис. грн. Далі страхові суми поступово підвищуватимуться до декількох мільйонів гривень.

Ще одне питання, яке має вирішити новий закон про ОСЦПВ, стосується виплат з урахуванням зносу автозапчастин. Сьогодні в Україні, за деякими оцінками, кількість легкових та комерційних автомобілів наближується до 10 млн. Чимало з них експлуатується вже тривалий час, середній вік вітчизняного автопарку коливається в межах від 19 до 24 років. І коли така «автівка-довгожитель» потрапляє в аварію, її власник отримує приблизно 30-50% від суми, необхідної для придбання запчастин для ремонту. Згідно чинного законодавства, страховики починають нараховувати знос деталей для вітчизняних автомобілів, які старші за 5 років, і для іноземних, вік яких перевищує 7 років. Вартість же ремонтних робіт відшкодовується в повному обсязі. Така невідповідність між сумами страхового відшкодування та необхідними витратами на ремонт викликає обурення автовласників.

«Те, що ми називаємо «скасуванням зносу», в новому законі означає відновлення автомобіля до стану, в якому він був до аварії. Зараз працюємо над тим, як правильно це сформулювати юридично», – пояснює Володимир Шевченко.

У новому законі подбають і про інтереси постраждалих, яким сплатити відшкодування мали страховики, що збанкрутілі або які припинили діяльність, не виконавши своїх зобов’язань. Згідно з чинним законодавством, зобов’язання страховиків-банкрутів перед постраждалими перебирало на себе МТСБУ. Але МТСБУ має право здійснити виплату лише після офіційного завершення процедур ліквідації чи банкрутства страховика. Нерідко вони тривають роками, відповідно відтерміновувалися й страхові виплати.

«Коли Верховна Рада ухвалить новий закон, Бюро зможе здійснювати виплати за компанії, які не виконали своїх зобов’язань з виплати страхового відшкодування потерпілим, через певний, чітко обумовлений термін, незалежно від формальних процедур банкрутства», – розповів Володимир Шевченко. І додав, що в гарантійному фонді МТСБУ достатньо коштів для виплат у подібних випадках.

Згідно з чинним законодавством, термін врегулювання страхових подій в Україні складає 90 днів. Його початок відраховується з моменту, відколи постраждалий подав заяву на відшкодування та всі необхідні документи до страхової компанії. І це не лише українська практика: так передбачено статтею 22 Євродирективи, де вказано, що виплати мають бути здійснені впродовж трьох місяців. За перевищення такого терміну нараховується пеня.

Володимир Шевченко зауважує, що в багатьох випадках відшкодування сплачується скоріше, ніж у строки, визначені законом. «Треба розвивати механізми стимулювання страховиків, щоб вони самі були зацікавлені сплачувати швидше. Тут ми маємо гарний приклад: система прямого врегулювання збитків, в рамках якої постраждалий автовласник може звернутися за відшкодуванням не лише до компанії винуватця ДТП, але й до власного страховика відповідальності. У II кварталі поточного року середній термін врегулювання страхових вимог склав 72 дні з моменту ДТП (для вимог, врегульованих у строк до 365 днів), а в системі прямого врегулювання збитків він виявився значно меншим – 43 дні, тому що компанії-члени системи прямого врегулювання хочуть якісно врегулювати задля того, аби їхній клієнт залишився з ними», – поділився керівник МТСБУ.

Тож він не виключає можливості закріплення в новому законі або обов’язкового прямого врегулювання збитків, або таких умов роботи системи, щоб кожен страховик ОСЦПВ був зацікавлений вступити до неї.

Із зміною законодавства можуть бути розширені функцій МТСБУ до повноцінної саморегулівної організації (СРО). Зараз Бюро виконує гарантійні функцій, тобто сплачує постраждалим в ДТП в ряді випадків, передбачених законодавством, формує та управляє гарантійними фондами Бюро; координує роботу страховиків ОСЦПВ та забезпечує членство України в міжнародній системі автомобільного страхування «Зелена картка». Також фактично МТСБУ є інформаційним центром з питань «автоцивілки», де кожен учасник дорожнього руху, страхувальник і постраждалий в ДТП може отримати консультацію та відповіді на питання, що їх хвилюють.

Як СРО Бюро могло б перебрати на себе обов’язок щодо захисту прав споживачів. Перші кроки до цього вже зроблені – найближчим часом при МТСБУ запрацює «омбудсмен з ОСЦПВ», який у досудовому порядку розбиратиме скарги на роботу страховиків ОСЦПВ та вирішуватиме спірні питання між страховими компаніями та одержувачами виплат.

«Новий закон про ОСЦПВ має велике соціальне значення, – каже Володимир Шевченко. – Тому ми розраховуємо, що народні депутати не відкладатимуть його розгляд у «довгу шухляду» і вже наступного року він набуде чинності».

Михайло Вернигора, Національний пресклуб «Українська перспектива»

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