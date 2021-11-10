Як часто відбуваються засідання молодіжної ради?

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На це та інші питання у рамках нашої рубрики «Правова допомога» відповідає Марія Николаїшин – директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Маріє, розкажіть, будь ласка, яким чином відбувається діяльність молодіжної ради?

– Основною формою роботи молодіжної ради є засідання.

– Як часто проводяться засідання молодіжної ради?

– Засідання проводяться не рідше, ніж один раз на квартал. Наголошую, що за потреби засідання молодіжної ради можуть проводитися і частіше.

– Ким скликаються позачергові засідання молодіжної ради?

– Такі засідання можуть скликатися за ініціативою:

– голови молодіжної ради,

– голови місцевої ради, голови районної у місті ради,

– однієї третини загального складу членів молодіжної ради.

– Яким чином про засідання повідомляються члени молодіжної ради?

– Члени молодіжної ради інформуються не пізніше як за два дні до початку засідання. Більше того, таке повідомлення розміщується на офіційному веб-сайті місцевої ради та/або в інший прийнятний спосіб.

– Коли засідання молодіжної ради є правомочним?

– Саме за умови, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу, тоді засідання молодіжної ради є правомочним.

– Хто пропонує питання для розгляду на засіданні молодіжної ради?

– Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні молодіжної ради можуть вносити усі члени молодіжної ради, у тому числі голова та заступник голови молодіжної ради. А підготовку порядку денного засідання з урахуванням усіх поданих пропозицій для розгляду забезпечує секретар молодіжної ради. До речі, на засіданні молодіжної ради, яке відбувається у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік. Він схвалюється шляхом голосування членів молодіжної ради разом із підготовленим планом на поточний рік. На цьому засіданні обов’язково повинні бути присутні представники місцевої ради.

– Яким чином приймається рішення молодіжної ради?

– Рішення приймаються простою більшістю голосів її членів від присутніх на засіданні. Причому, голосування проводиться відкрито. У випадку, коли є рівний розподіл голосів, рішення вважається не прийнятим. Усі рішення, які прийняті на засіданні, обов’язково у п’ятиденний строк оформляються протоколом. Він підписується головуючим на засіданні та секретарем молодіжної ради. Цікаво, що член молодіжної ради може викласти у письмовій формі свою окрему думку, якщо не підтримує прийняте рішення. Окрема думка обов’язково додається до протоколу засідання. Протокол засідання та прийняті рішення в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті місцевої ради в рубриці “Молодіжна рада” та/або в інший прийнятний спосіб. Важливо, що і річний план роботи молодіжної ради та звіт теж оприлюднюються.

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Ми продовжимо розмову із Марією Николаїшин щодо існуючих інструментів місцевої демократії.

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро).

Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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