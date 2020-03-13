Як працюватимуть пункти пропуску на час карантину

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11 березня Уряд заявив про намір закрити частину пунктів пропуску (ПП) на кордоні, аби убезпечити життя та здоров’я громадян через поширення коронавірусу COVID-19. Які саме пункти пропуску тимчасово припинять свою роботу на період карантину — наразі обговорюється Урядом. Як тільки з’явиться офіційне розпорядження — ми невідкладно поінформуємо.

Разом з тим, Державна митна служба спільно з Державною прикордонною службою надали Кабміну перелік ПП, продовження роботи яких є критично важливим для економіки країни. При формуванні цього переліку ми врахували інтереси найбільших імпортерів та експортерів, а також транспортних операторів, які прямують транзитом через територію України.

Важливо: пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, працюватимуть й надалі.

Вже зараз Держмитслужба радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами.

Крім того, звертаємо увагу транспортних операторів на те, що пункти пропуску можуть закриватися не лише українською стороною. Інші держави також можуть припинити рух через певні ділянки кордону. Тому доцільно відслідковувати заходи, які вживають інші країни у запобіганні поширенні інфекції. Це допоможе виключити ситуації, коли вантаж успішно перетнув кордон України, але не зміг пройти митний контроль сусідньої країни, опинившись на нейтральній смузі на невизначений час. Зі свого боку, ми оперативно інформуватимемо про відповідні рішення, ухвалені країнами-сусідами.

Перевізникам вантажів, які вже перебувають у дорозі, важливо відстежувати ситуацію на пунктах пропуску і завідома прямувати на головні ПП в межах однієї митниці.

Закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій. Імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із ПП в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на ПП “Шегині”, зможе заїхати/виїхати через ПП “Краківець” Галицької митниці.

Наразі усі пункти пропуску працюють в штатному режимі.

Пресслужба Державної митної служби України

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