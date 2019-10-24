Держгеокадастр додав на Публічну кадастрову карту дані про геонадра

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Держгеокадастр продовжує виконувати доручення Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука щодо розробки єдиної інтегрованої системи державних кадастрів.

Відсьогодні Публічна кадастрова карта поповнилася новим інформаційним шаром «Геонадра», що відображає інформацію про спеціальні дозволи, видані Державною службою геології та надр України на користування надрами.

Ця інформація показує наявні обмеження на використання земельних ділянок та надається Державним науково-виробничим підприємством «Державний інформаційний геологічний фонд України».

Зауважте, шар «Геонадра» має інформативний характер та доступний на територію усієї України.

Нагадуємо, що з 11 жовтня Держгеокадастр почав оприлюднювати на Публічній кадастровій карті інформацію про ліси, незареєстровані землі та природно-заповідний фонд.

Наповнення Публічної кадастрової карти новими інформаційними шарами – це важливий крок до формування єдиної системи державних кадастрів, що надасть громадянам, органам місцевого самоврядування, органам державної влади, відкритий та практичний доступ до інформації щодо стану управління природними ресурсами в Україні.

Пресслужба Держгеокадастру

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