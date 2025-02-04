Ян Кепура і Трускавець

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Сто років тому, а саме 15 січня 1925 року, на сцені Великого Театру у Львові (тепер Львівський Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької) відбувся дебют великого співака, кращого тенора Європи І половини ХХ століття Яна Кепури. Тоді він виконав титульну партію в опері Шарля Ґуно «Фауст» і поклав початок своїй сорокарічній пісенній кар’єрі.

З 1936 по 1939 рр. Ян Кепура виступав і у Трускавці – спільно з дружиною Мартою Еггерт. В літні відпочинкові сезони 1921-1939 рр. тут проходили концерти за участю знаменитих співаків, котрі приїжджали до Трускавця на відпочинок. До речі, саме на зразок цих концертів у трускавецькому костелі Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії з початку 1990-х років і по сьогодні тричі на тиждень відбуваються вечори органної музики, поезії та співу.

Отже, протягом 18 років (1921-1939) Трускавець був не лише курортною столицею тогочасної Польщі, до складу якої він входив, але і своєрідною літньою культурною столицею. Ян Кепура – лише один з визначних людей того часу, який лікувався, відпочивав та дарував свої таланти у курортному Трускавці. Таких людей були сотні, і це досі біла пляма в історії курорту.

А на завершення – коротка біографія Яна Кепури з нагоди 100-ліття його дебюту на великій сцені.

Ян Віктор Кепура народився 16 травня 1902 року в місті Сосновець (Польщі) у мішаній польсько-єврейській родині (батько – поляк, пекар, власник крамниці, мама – єврейка, професійна співачка). Навчався співу в Вацлава Бжезинського і Тадеуша Леліви. Як професійний виконавець стартував у віці 21 рік в рідному Сосновці, але старт високій кар’єрі дає йому Львів – у 1925 році постановкою опери «Фауст» Ґуно.

З 1926 року Ян Кепура розпочинає міжнародну кар’єру, 8 років виступає в Німеччині, Угорщині, Франції та Англії. Повернувшись до Польщі, на гроші, одержані від виступів, збудував відомий готель «Патрія» у польському місті-курорті Криниця-Здруй, що йому обійшовся в близько 3 млн. доларів США.

Ян Кепура мав контракти з театром Ковент-Гарден у Лондоні, Опера комік у Парижі та Національною оперою в Берліні. Він також почав кінокар’єру, працюючи з берлінською кіностудією UFA, а потім у кіноіндустрії Голлівуду. Зіграв у багатьох фільмах, в тому числі в дванадцяти польських мюзиклах.

31 жовтня 1936 року Ян Кепура одружився зі співачкою угорського походження, ліричним сопрано, Мартою Еггерт (1912-2013). Вони часто співали разом в оперетах, концертах, а також у фільмах аж до своєї смерті, мали спільні записи. До слова, Марта пережила свого чоловіка на 57 років (Ян Кепура помер в 1966), і померла в 2013 році.

1938 року, з огляду на переслідування євреїв у Європі, переїхав із дружиною до США, де виступав у «Метрополітен-опера» (Нью-Йорк), співав у театрах Бродвею. 1945 року жив певен час у Відні, виступав у країнах Європи.

Помер Ян Кепура в 64-річному віці у Нью-Йорку, похований на Повонзківському кладовищі в Варшаві.

Ян Кепура любив людей, любив музику, любив життя. Міг вийти на балкон готелю «Джордж» у Львові або трускавецької вілли, і заспівати для тисяч людей. Міг вилізти на автомобіль і заспівати, щоб дати насолоду людям від прекрасного співу. Не любив, коли його порівнювали з Карузо, і казав, що краще бути першим Кепурою, ніж другим Карузо. Любив співати не лише для вибраних, але для всіх, і в цьому був весь Кепура.

Історичну довідку про концерти органної музики та співу у Трускавці можна прочитати за посиланням https://protruskavets.org.ua/zhyttjeva-doroha-lyudyny-i-hramu/

Підготував Володимир Ключак, фото з Вікіпедії

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