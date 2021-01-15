Європротокол спрощує життя автовласникам

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В Україні зима – традиційний час зростання кількості ДТП через труднощі погодних умов та погіршення стану доріг. Недарма дату випадіння першого снігу автомобілісти з іронією називають «днем бляхаря». Однак статистика ДТП свідчить про те, що значна частина аварій відбувається без серйозної шкоди. І це дає можливість для їхнього врегулювання за допомогою європротоколу.

Популярність європротоколу зростає

Практика оформлення ДТП із залученням європротоколу прийшла до нас із Євросоюзу. Європротокол – це спрощений спосіб оформлення ДТП самими учасниками без виклику поліції. Використовується спеціальний бланк європейського зразку, котрий у випадку аварії заповнюється водіями-учасниками аварії на місці пригоди. У подальшому європротокол є підставою для отримання страхового відшкодування за ОСЦПВ стороною, що постраждала.

Страхова компанія, з якою автовласник укладає договір ОСЦПВ,зобов’язана надати йому бланк європротоколу. Причому не важливо, в якому вигляді оформляється договір ОСЦПВ – «по-старому» в паперовому або ж у електронному.

Генеральний директор Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) Володимир Шевченко акцентує увагу на тому, що за необхідності бланк європротоколу можна скачати з сайту Бюро та роздрукувати. Слід завжди мати його при собі під час поїздок на автомобілі.

Для технологічно просунутих водіїв є інший спосіб – електронний європротокол. Все, що необхідно для того, щоб скористатися ним, – у потрібний момент мати під рукою гаджет із доступом до Інтернету, а з цим сьогодні у більшості водіїв проблем нема. Для оформлення електронного європротоколу можна скористатися веб-сервісом https://dtp.mtsbu.ua або мобільним додатком для смартфонів «Мій Поліс» https://mypolis.io/.

Європротокол уже прижився в українських реаліях. У Бюро наводять наступні дані: якщо 2015 р. кількість виплат за європротоколом складала 12,5 тис. шт., то лише за 11 місяців 2020 р. – 45,2 тис. шт., а частка європротоколів у загальній кількості виплат за ОСЦПВ за той же час зросла з 13% до 34%.

«Третина ДТП, оформлених за допомогою європротоколу, – це недостатньо: ми можемо й повинні досягти рівня у 50-70%», – переконаний Володимир Шевченко.

У чому перевага

Аварія на дорозі завжди створює стресову ситуацію для її учасників. Необхідність спілкування з поліцією, а потім – похід до суду вартують і грошей, і часу, і нервів.

Незручності відчувають і інші учасники дорожнього руху: зазвичай ДТП провокують появу автомобільних заторів чи так званих «тягнучок». А це теж час та нерви, а також зайва шкода екології та здоров’ю тих, хто в цих заторах стоїть. І нерідко великі затори виникають у результаті аварій, де нема потерпілих, а транспортні засоби отримали незначні пошкодження.

Європротокол дозволяє спростити та полегшити ситуацію. Учасники ДТП можуть оформити його впродовж лічених хвилин та роз’їхатися у своїх справах, не чекаючи приїзду поліції. При цьому вони позбавлені необхідності сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху у розмірі 340 грн. Сума ніби й несуттєва, але, за оцінками МТСБУ, 2019 р. вітчизняні автовласники, користуючись європротоколами, зекономили на таких штрафах понад 16,2 млн. грн.

Свою вигоду від європротоколу отримує і держава. По-перше, не залучається поліція, робота якої теж не безкоштовна для суспільства. У Бюро оцінили масштаб економії державних коштів за 2019 р. за рахунок ДТП, оформлених із використанням європротоколу: оплата праці поліцейських, амортизація, страхування автомобілів поліції, витрати на бензин тощо склали близько 11 млн. грн.

Якщо до цієї суми додати ще витрати на організацію роботи судів, де розглядається адміністративна справа у випадку «звичайного» оформлення ДТП, то всі витрати державних органів зросли б до суми у понад 24 млн. грн.

У яких випадках можна скористатися європротоколом

За всіх зручностей європротоколу необхідно пам’ятати, що його перевагами учасники дорожньо-транспортної пригоди можуть скористатися не в усіх випадках.

МТСБУ нагадує, що застосувати європротокол можна, якщо в обох учасників ДТП є чинні поліси ОСЦПВ. Якщо один із водіїв знехтував вимогою закону про необхідність страхування своєї відповідальності чи є пільговиком, звільненим від зобов’язання укладати договір автоцивілки, то ДТП оформляється за звичайною процедурою.

Нерідко можна спостерігати, як в автоаварію потрапляють одразу кілька транспортних засобів. Тоді європротокол не працює. Оформити ДТП з його допомогою можна лише у випадку, якщо в ньому постраждали лише два автомобілі.

Учасники ДТП не повинні мати розбіжностей з приводу того, хто створив аварійну ситуацію і є винуватцем. У дорожньо-транспортній пригоді не повинно бути травмованих чи більше того – загиблих людей. А у самих водіїв мають бути відсутніми ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Окремий нюанс існує при оформленні електронного європротоколу: обидва учасники аварії повинні мати поліс внутрішнього (українського) страхування ОСЦПВ. Якщо один із двох автомобілів забезпечений полісом «Зелена картка» іноземного страховика, треба використовувати паперовий бланк європротоколу чи викликати поліцію для оформлення ДТП.

Ліміт виплат за європротоколом може збільшитися

Ще одна неодмінна умова використання європротоколу – ліміт виплат за ним складає 50 тис. грн. Відповідно, і вартість ремонту автомобіля невинуватої сторони аварії також повинна вкладатися в цю суму. Все, що перевищує її, потерпілому доведеться отримувати з винуватця в добровільному порядку або через суд.

Для багатьох таке обмеження є своєрідним каменем спотикання: водії бояться, що не зможуть правильно оцінити пошкодження автомобіля і тому не завжди готові використовувати європротокол у тих випадках, коли це можливо.

У МТСБУ зазначають, що подібні побоювання безпідставні. Володимир Шевченко каже: «За результатами 2019 р. та першого півріччя 2020 р. ми бачимо, що лише 7-8% виплат від усієї кількості виплат за ОСЦПВ перевищують 50 тис. грн. 90% виплат за європротоколом – на суму меншу 30 тис. грн. Таким чином, є ще великий запас для збільшення частки ДТП, оформлених за допомогою європротоколу».

За словами керівника Моторного бюро, для того, щоб посилити впевненість водіїв у дієвості європротоколу, МТСБУ планує ініціювати збільшення ліміту виплат за ним. «Також ми розглядаємо можливість підтримати розробку діджитального рішення, що дозволить у режимі реального часу оцінити розміри збитку при ДТП, завантаживши інформацію про обставини аварії та фото пошкоджених автомобілів до спеціального сервісу на смартфоні», – говорить він.

Порядок отримання страхового відшкодування

Володимир Шевченко нагадує, що використання європротоколу для оформлення ДТП не звільняє потерпілу сторону від необхідності дотримуватися процедури врегулювання страхового випадку за ОСЦПВ.

Насамперед упродовж трьох днів треба письмово повідомити свого страховика про настання ДТП, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу, контактний телефон та свою адресу.

Винуватець аварії передає свій примірник європротоколу страховій компанії, з якою він уклав договір ОСЦПВ, щоб не було регресу до нього. Потерпілий звертається зі своїм примірником документу до страхової компанії винуватця ДТП. Також він має право звернутися за відшкодуванням до своєї страхової компанії, якщо страховики обох учасників ДТП входять до системи прямого врегулювання.

Це за умови, що європротокол оформлений на паперовому носії. Для тих, хто віддає перевагу цифровим технологіям, все набагато простіше: інформацію про ДТП, оформлену за допомогою електронного європротоколу, страховики отримують автоматично.

Впродовж 30 днів від дня повідомлення про ДТП власник автомобіля, який постраждав в аварії, повинен подати страховику заяву про страхове відшкодування.

До заяви додаються наступні документи:

– паспорт автовласника;

– довідка про присвоєння отримувачу коштів ідентифікаційного коду платника податків, за умови, якщо заявником є фізособа;

– документ, який підтверджує право власності на транспортний засіб на день скоєння ДТП;

– документ, який засвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди);

– відомості про банківські реквізити заявника.

«Відповідно до закону «Про ОСЦПВ» страховик зобов’язаний зробити виплату впродовж 90 днів з моменту подання потерпілим заяви та всіх необхідних документів», – каже Володимир Шевченко. При цьому зазначає, що багато страховиків ОСЦПВ сплачують швидше – середній термін врегулювання за результатами третього кварталу 2020 р. склав 73 дні з моменту ДТП.

Михайло Вернигора, Національний пресклуб «Українська перспектива»

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