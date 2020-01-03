Юна бориславчанка встановила новий Національний рекорд України

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Як інформує пресслужба Бориславської міської ради, 27 грудня у приміщенні центральної міської бібліотеки Борислава відбулася творча зустріч, на якій було оголошено Національний рекорд України в номінації «Наймолодша авторка виданої друком збірки поезій у різних жанрах». Статус рекордсменки отримала 11-річна бориславчанка Юліана Нірода.

Особливістю літературної творчості Юліани є те, що вона експериментує із формою та жанрами вірша, презентуючи, поряд із класичними традиційними віршами, такі жанри вірша, як лімерик і сенкан, які презентовані у збірці її віршів «Світанок».

Привітали юну поетесу експерти Національного Реєстру Рекордів України, які оголосили рекорд талановитої бориславчанки, начальник управління культури, молоді фізичної культури та спорту Роман Тарнавський, заступник директора з виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Оксана Козар та учні школи.

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