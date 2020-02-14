Юні футболісти ДЮСК «Спортовець» отримали від благодійника новий комплект спортивної форми.

14.02.2020 | Filed under: Публікації

Трускавецьке відділення футболу ДЮСК «Спортовець» існує вже чимало років і багато батьків з радістю приводять сюди дітей. Зараз на футбольному відділені ДЮСК «Спортовець» займаються юні футболісти різних вікових груп. Дітки під керівництвом мудрого тренера п. Олега Оринича представляють Трускавець дуже успішно і є призерами та переможцями регіональних, всеукраїнських і міжнародних турнірів.                                            

За словами батьків, діти розвиваються і вдосконалюють свою майстерність тільки у грі, коли відчувають атмосферу великих змагань, а тому доводиться чимало їздити задля участі у турнірах.   Фінансування усіх виїзних матчів відбувається за власні кошти: внески за реєстрацію на змаганнях, дорога, проживання, харчування.

– Наші футболісти в цьому році готуються до нових перемог, а тому, аби пристойно виглядати на фоні іменитих команд потрібно було придбати спортивні костюми, що репрезентують футбольну команду з Трускавця. Ігор Кісак виявив бажання нам допомогти за що ми йому дуже вдячні, – розповів п. Олег, один із батьків юного футболіста.

Урочисте вручення обновок відбулось 13 лютого у спорткомплексі «Спортовця». Ігор Кісак у зверненні до юних спортсменів побажав виходити на кожну гру, як на фінал…

За словами п. Кісака, приводом для благодійності стали спортивні досягнення дітей, а тому новий комплект спортивної форми це для них гарні емоції і стимул для подальших успіхів. Сподіваємося, що наші юні трускавецькі футболісти й надалі демонструватимуть гарну і результативну гру.

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