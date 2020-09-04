З наступного тижня курсуватиме новий поїзд «Харків-Трускавець»

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Завдяки спільній та кропіткій роботі голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького та депутата Львівської обласної ради від Трускавця Олександра Чебаненка Трускавець отримав додаткову лінію залізничного сполучення. З 10 вересня, тобто вже з наступного тижня, почне курсувати новий поїзд №21/22 «Харків-Трускавець». «Поїзд з’єднає Слобожанщину з курортами Львівщини й допоможе українцям розширювати географію подорожей», – інформує сайт «Укрзалізниці»

Із Харкова поїзд вирушатиме через день по парних числах з 10 вересня о 20:15 та прибуватиме до Трускавця о 14:33. Відправлення з Трускавця через день по непарних числах з 11 вересня о 16:00 та прибуття до Харкова о 10:47. Поїзд слідуватиме через станції Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

У складі поїзда 10 вагонів: 8 купейних та 2 СВ. Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

З 22 жовтня графік поїзда зміниться, про що «Укрзалізниця» поінформує пасажирів додатково.

Нагадаємо, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

«Я хочу щиро подякувати голові Львівської ОДА Максимові Зіновійовичу Козицькому за підтримку моєї ініціативи покращення залізничного сполучення курорту Трускавець. Ми постійно піднімали це питання на всіх рівнях, і тепер маємо результат – поїзд «Харків-Трускавець» почне курсувати вже з 10 вересня. Це великий плюс для всього нашого курорту, щоб мешканці Сходу України могли без пересадок приїжджати до нас на лікування та відпочинок. Спільно з Максимом Козицьким працюємо і над іншими питаннями, які стосуються логістики, інфраструктури та популяризації Трускавця», – каже депутат Львівської обласної ради, голови правління СГК «Дніпро-Бескид», Заслужений лікар України Олександр Чебаненко.

Вл. інф.

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