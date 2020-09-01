З турботою про дітей!

0 SHARES Share Tweet

1 вересня – День Знань. Трускавецькі учні йдуть у відремонтовані школи, навчатимуться в затишних класах, займатимуться в комфортних умовах. Адже за каденцію міського голови Андрія Кульчинського (2015-2020) в освіту Трускавця вкладено більше, ніж за всі попередні роки незалежної України (1991-2015). І це при тому, що зараз бюджет міста скромніший, ніж раніше.

Протягом 2016-2020 рр. в школах м. Трускавця зроблено ремонти класів та інших шкільних приміщень, закуплено нові парти, мультимедійну техніку (проектори, екрани, мультимедійні дошки, комп’ютерні класи), апаратуру для актових залів, замінено освітлення, оновлено спортінвентар, книжковий фонд. Більшість ремонтів та придбань здійснено за кошти міського бюджету, проте вагому частину становлять і залучені кошти, особливо кошти мікропроектів. До 2015 року грантами та мікропроектами майже ніхто не займався, а закупівлі для шкіл проходили в обхід тендерів. Тож кошти витрачалися великі, а результат був майже нульовий. Зараз навпаки – місто вкладає розумно, на кожну потрачену містом гривню заходять дві з інших джерел (обласне, державне фінансування, гранти, мікропроекти, спонсорські кошти).

Показовим у цьому плані є минулий (2019) рік.

На придбання матеріалів, товарів та обладнання для закладів освіти Трускавця в 2019 році потрачено 1 546,257 тис. грн. (державний бюджет – 507,843 тис. грн., обласний бюджет – 346,795 тис. грн., позабюджетні кошти – 20,000 тис. грн.), а в 2020 – 2 634,683 тис. грн. (державний бюджет – 947,490 тис. грн., обласний бюджет – 504,554 тис. грн.).

Проведення капітальних та поточних ремонтів обійшлося в 2019 році у 5 239,334 тис. грн. (державний бюджет – 94,000 тис. грн., обласний бюджет – 472,361 тис. грн., позабюджетні кошти – 170,000 тис. грн.), а в 2020 – у 2 023,420 тис. грн. (обласний бюджет – 674,960 тис. грн., позабюджетні кошти – 141,650 тис. грн.).

Але найбільше вкладено в реконструкцію – суми сягають десятків мільйонів гривень. Так, лише в 2019 році в реконструкцію освітніх закладів міста вкладено 16 933,542 тис. грн. (державний бюджет –11735,402 тис. грн., обласний бюджет – 1 300,00 тис. грн.). В 2020 сума зросла до 19 868,567 тис. грн. (державний бюджет –12400,0 тис. грн., обласний бюджет – 400,0 тис. грн.).

Щороку сума вкладень в освіту зростала. Так, в 2016 році освіта отримала 6 811,881 грн. інвестицій, в 2017 – 10 494,65 тис. грн., в тому числі 1 913,500 тис. грн. коштів ДФРР, в 2018 – 20 078,747 тис. грн. (з них державні кошти – 4 198,425 тис. грн., обласні – 584,598 тис.грн., місцеві кошти – 14 002,455 тис.грн., позабюджетні кошти – 293,269 тис.грн. В 2019 році в освіту Трускавця було інвестовано загалом 23 719,133 тис. грн., з них: державний бюджет – 12 377,245 тис. грн., обласний бюджет – 2 119,156 тис. грн., місцевий бюджет – 9 032,732 тис. грн., позабюджетні кошти – 190,000 тис. грн.), а в 2020 – 24 526,670 тис. грн., з них: державний бюджет – 13 347,490 тис. грн., обласний бюджет –1 579, 514 тис. грн., місцевий бюджет – 9 458,016 тис. грн., позабюджетні кошти – 141,650 тис. грн.

Всього в загальноосвітніх навчальних закладах міста є 129 навчальних приміщень. З них:

– 60 навчальних кабінетів (47%) забезпечено комп`ютерною та мультимедійною технікою;

– у 57 навчальних кабінетах (49%) частково або повністю оновлено меблі (парти, стільці, стінки);

– у 31 навчальних кабінетах (24%) зроблено поточні ремонти;

– у 88 навчальних кабінетах (68%) замінено лампи освітлення на енергозберігаючі.

Новий навчальний рік розпочинається не лише в трьох загальноосвітніх школах міста, але і в Трускавецькій школі мистецтв, ДЮСК «Спортовець», Будинку учнівської творчості. Влада міста не забула і про ці заклади. Так, наприклад, протягом 2016-2020 рр. в Трускавецькій ШМ ім. Р. Савицького проведено капітальний ремонт центрального входу поточний ремонт доріжок, капітальний ремонт скульптурної майстерні, обробку горища, поточний ремонт актового залу внутрішніх приміщень, придбано комп’ютер, музичні інструменти та шафи для їх зберігання, костюми та постоли для хореографічного ансамблю – всього на загальну суму 1 млн. 14 тис. 839 грн.

Хоча Перший Дзвінок не лунає в дитячих садочках, але вони теж є важливою складовою ланкою освітніх закладів, і тут також відбулися вагомі оновлення. Досить лише глянути як змінився зовнішній вигляд садочків, наприклад д/у «Теремок», щоб стало зрозуміло, що освіта у Трускавці – в пріоритеті.

Всього в дошкільних закладах Трускавця є 41 групове приміщення. З них:

– в 31 групі (75%) частково оновлено меблі (ігрові стінки,столи, стільці, ліжечка) ;

– в 30 групах (73%) оновлено посуд для харчування дітей;

– в 13 групах (31 %) замінено лампи освітлення на енергозберігаючі;

– в 29 групах (70%) частково або повністю оновлено м`який інвентар.

Тут варто зазначити, що попередня влада Трускавця десятки років не оновлювала м`який інвентар. А за каденцію 2015-2020 рр. для дитячих садочків міста закуплено 490 комплектів постелі, 232 ковдри, 390 подушок, 155 матраців, 379 рушників, а ще килими (22), тюлі (18), пледи (95).

Всього в освіту Трускавця за 4 роки вкладено 85 млн. 631 тис. грн.

Десятки мільйонів гривень, які Трускавець під керівництвом Андрія Кульчинського залучив з бюджетів різних рівнів (обласний, державний) – це інвестиція в наше майбутнє. Адже наше майбутнє – діти, котрі спочатку йдуть в дитячий садочок, потім для них лунає Перший Дзвоник у першому класі школи, потім вони займаються у спортивних секціях, вчаться грати на музичних інструментах чи танцювати, йдуть після уроків в БУТ і корисно проводять своє дозвілля. Є результат: Трускавець займає перші місця в області та Україні по залученню дітей до мистецької (25%) та спортивної (40%) освіти. А результати ЗНО з таких базових дисциплін як українська мова дають привід пишатися рівнем освіти в нашому місті.

В результаті Трускавець отримує Громадянина – молодого трускавчанина, котрий любить Україну і готовий захищати її, котрий має найвищі досягнення за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), котрий є всебічно розвиненою Людиною, розумною, здоровою, перспективною, готовою жити та творити для себе, своєї сім`ї, рідного міста та держави. Тому інвестиція в освіту окупиться сторицею, і це добре розуміє міський голова Андрій Кульчинський. Такою і має бути політика міської влади – розумною, далекоглядною, націленою на перспективу.

Пресслужба Трускавецької міської ради

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)