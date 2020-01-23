В першій школі пройшло Свято Коляди

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В СЗШ №1 міста Трускавця 23 січня відбулося Свято Коляди. Конкурс на краще виконання колядок, щедрівок та віншівок ще з середини січня проходив серед учнів молодшої та середньої школи, а Свято Коляди стало його завершальним етапом, включно з церемонією нагородження.

Найперше привітав учнів та вчителів і поблагословив їх настоятель парафії Покрови Пресвятої Богородиці отець Володимир Бондарчук. Він звернув увагу на важливості збереження українських народних традицій, на тому наскільки виконання духовних гімнів на прославу Господа, якими є колядки, сприяє духовності нашого народу.

Продовжив думку отця і міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Він наголосив на тому, що коляда єднає сім`ї, громади, міста та села, весь український народ. Також міському голові було доручено провести церемонію нагородження переможців конкурсу.

Під час Свята Коляди виступили і символічні персонажі українського вертепу, позитивні герої: ангели та тріє царі. Практично всі присутні були у вишиванках, і радість сяяла в очах з нагоди такого величного свята. Велично лунали колядки «Бог Предвічний», «Небо і земля» та інші.

Вашій увазі пропонуємо короткий фоторепортаж зі Свята Коляди в СЗШ №1 м. Трускавця.

Володимир Добрий

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