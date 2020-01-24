Колядують друга та третя школа

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23 січня Свято Коляди пройшло в СЗШ №1 м. Трускавця, про що можна почитати тут. А вже наступного дня, 24 січня, колядували та віншували в НВК «СЗШ №2-гімназія» та СЗШ №3. Дійства пройшли в рамках загальноміського заходу «Різдвяні передзвони», зініційованого відділом освіти Трускавецької міської ради.

Якщо Свято Коляди в першій школі можна назвати серйозним, духовним та величним, то НВК «СЗШ №2-гімназія» зробила захід дещо іншого плану – веселе, розважальне, смачне, кольорове, масове свято, яке з актового залу вилилося на коридори, а потім і на площу перед школою. Благо, що погода сприяла – було по-весняному тепло та сонячно у цей січневий день.

У театралізованій постановці взяли участь не лише персонажі вертепу та ангелики з білими крильцями, але й Господар з Господинею, Маланка, Циганка та Коза. А ще Лікарка, котра мала оздоровити «хвору» Козу. Було направду весело, гамірно, а мелодії бадьорих колядок вперемішку з єврейською композицією «сім-сорок» додавали позитивного настрою.

На вулиці ж учнів та вчителів чекало частування кутею. З традиційними хороводами з Дідухом, з розважальною програмою. Школа-гімназія зробила собі цьогоріч веселе Різдвяне свято, акцентувавши саме на куті (нагадаємо, що торік в цей час тут проходило Свято Вареника). Не виключено, що в 2021 році гімназисти смакуватимуть голубцями.

Натомість Свято Коляди в СЗШ №3 пройшло ще в іншому форматі, ніж у першій та другій школах. Тут вирішили не збирати всі класи разом, адже актовий зал не може помістити всіх учнів. Тож колядувати виходили кожен клас окремо, і колядницька естафета тривала від самого ранку аж до полудня. Ланцюжок колядників вражав барвами, мотивами, оздобою, чудовими голосами. А виступи класів чергувалися з фотофіксацією для родинних альбомів. Багато батьків, дідусів і бабусь прийшли підтримати своїх діточок та онуків і поколядувати з ними в стінах школи. Вела свято вчитель музики СЗШ №3 Оксана Баняс.

В усіх трьох школах міста на колядницьких святах побував міський голова Андрій Кульчинський.

Таким чином 23-24 січня стали днями «шкільної коляди» у Трускавці. Якщо хтось думає, що вона завершила Різдвяний цикл і свят коляди в місті-курорті вже не буде, той помиляється. Бо вже в найближчу неділю, 26 січня, колядуватимуть у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Тут пройде також чудове Різдвяне фаєр-шоу. Початок – о 16.00.

А зараз пропонуємо переглянути фоторепортаж зі Свята Куті в НВК «СЗШ №2-гімназія» та Свята Коляди в СЗШ №3 м. Трускавця.

Володимир Добрий

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