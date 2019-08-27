“Забівка-Фест” у світлинах

Фото Михайла Гриціва
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Фото Михайла Гриціва
Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
На довготривалий період здається двокімнатна квартира по вул. Сагайдачного (м. Трускавець), І поверх. Меблі, холодильник, пралка, плитка, газовий котел, місце для паркування, комора. Тел. +38-067-172-81-98 (Тетяна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)“Ювента” оголошує набір в школу спортивних та бальних танців (0)Танцювальні майстер-класи у Трускавці (0)Борислав запрошує на […]
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