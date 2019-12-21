Завдяки Розі Фонтані вся Італія довідалася про Трускавець

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22 статті з сотнями передруків! І в кожній з них згадано про Трускавець як найкращий бальнеологічний курорт Європи. Таку титанічну роботу проробила італійська журналістка Розі Фонтана, котра відвідувала Трускавець з робочим візитом у жовтні цього року. Вона приїжджала на запрошення управління розвитку міста Трускавецької міської ради, а її публікації – це фактично спільна праця Розі Фонтани та начальниці управління розвитку міста Наталії Скибак, котра надала майстрині пера всі необхідні матеріали та всіляко сприяла тому, щоб ці статті були написані. Зрештою, завдяки вдало сформованій програмі перебування та душевному спілкуванню Наталія Скибак змогла закохати Розі Фонтану в Україну та Трускавець. Про це інформує пресслужба Трускавецької міської ради.

«Truskavets terme, la citta della salute e del benessere». «Трускавець – місто здоров`я і хорошого самопочуття». Так можна перекласти одну з чисельних статей Розі Фонтани, присвячених виключно Трускавцю. А ще ж вона зробила чимало промоційних статей про Львівщину та Україну в цілому. І, що цікаво, Трускавець так запав їй у душу, що про наш курорт вона згадала в кожній із них. В кожній за винятком циклу статей про Голодомор, які не входять до 22 вищезазначених. Але ці статті теж важливі в плані донесення Європі правди про справжню українську історію та про страшний геноцид українців 1932-1933 років.

Розі Фонтана є засновницею корпорації «Rosi Fontana Press & Public Relations». Журналістка займається комунікацією і промоцією заходів в галузі культури та мистецтва. Своєрідною фішкою Розі Фонтани стало об’єднання в одне ціле пресслужби, зовнішніх зв’язків, спілкування, промоції, іміджу та маркетингу. Розі Фонтана є брендовим іменем, добре знаним в найавторитетніших світових газетах та журналах. Тож її статті про Трускавець в італійській пресі – це справжній прорив, хороша промоція нашого курорту в Італійській Республіці. Тепер діло за санаторно-курортними закладами Трускавця – наскільки вони готові вдосконалити сервіс під потенційних гостей з Апеннінського півострова.

Нижче – посилання на публікації Розі Фонтани:

https://www.turismo.it/benessere/articolo/art/divtruskavets-la-citt-della-saluteediv-id-21628/?fbclid=IwAR1v0YWlA4xcJoq_aHIgEy410nwH8JWibNI2tFEQYZL6hnSa_J9zzO6mrec

https://video.virgilio.it/guarda-video/con-leopoli-lucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica_bc6116237068001

https://tv.iltempo.it/tv-news/2019/12/16/video/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica-1256633/

https://timgate.it/video/topvideo/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica.vum

https://www.quotidiano.net/esteri/video/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica-1.4941584

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/con-leopoli-l-8217-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica/5501593

http://www.askanews.it/video/2019/12/16/con-leopoli-lucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica-20191216_video_18173397/

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/1354345/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica.html

https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/con-leopoli-ucraina-intensifica-sua-attrazione-turistica-00001/

https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica-0

https://www.today.it/video/con-leopoli-l_ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica-atiol.askanews.html

https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/con-leopoli-ucraina-intensifica-sua-attrazione-turistica/ACbkZh6

https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/1354347/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica.html

https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/1354349/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica.html

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13545074/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica.html

https://corrieredirieti.corr.it/video/tv-news/1354351/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica.html

https://corrierediarezzo.corr.it/video/tv-news/1354349/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica.html

https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/1354353/con-leopoli-l-ucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica.html

https://www.notizie.it/video/2019/12/16/con-leopoli-lucraina-intensifica-la-sua-attrazione-turistica/

https://www.ilgiornaledelturismo.com/ucraina-alla-scoperta-della-regione-di-leopoli/

http://www.meteoweb.eu/2019/12/ucraina-scoprire-leopoli-regione-4mila-monumenti-storici-siti-unesco-castelli-medievali/1361463/

https://www.italiaatavola.net/turismo/tendenze-e-servizi/2019/12/17/vacanza-alle-terme-in-ucraina-tra-storia-secolare-benessere/64454/

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