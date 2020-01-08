Завтра стартують Всеукраїнський фестиваль «Яскрава країна у Трускавці» та обласний фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала»

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У четвер, 9 січня, у Трускавці вдесяте в період Різдвяних свят розпочнеться Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Яскрава Країна в Трускавці – 2020». Публікуємо програму фестивалю.

9 січня, четвер, день відкриття фестивалю

16.00. Інтерактивна церемонія відкриття фестивалю на центральній площі м. Трускавець за участі учасників та представників від складу журі. Вітальне слово міського голови Трускавця Андрія Кульчинського.

20.00. Благодійний концерт відкриття фестивалю в ГКК «Карпати»

10 січня, п’ятниця, перший конкурсний день

/хореографія – в ПК ім. Шевченка, вокал – в ГКК «Карпати»/

Хореографія

13.00 – 15.00. Репетиції, проба сцени для учасників I конкурсного блоку

15.30-18.00 – конкурсний блок

Вокал

9.00 – 10.30. Репетиції, проба звуку для учасників І конкурсного блоку.

10.30-14.00. І конкурсний блок

20.00. Вечір знайомств. Дискотека для учасників фестивалю.

11 січня, субота, другий конкурсний день

Вокал (ГКК «Карпати»)

9.00 – 10.45. Репетиції, проба звуку для учасників ІІ конкурсного блоку.

11.00-14.00. ІІ конкурсний блок.

14.00-15.00. Перерва на обід для журі, репетиції для учасників ІІІ блоку.

15.00-17.00. ІІІ конкурсний блок.

У вільний від конкурсу час – екскурсійна програма і відпочинок.

СГК «Дніпро-Бескид»

11.00 – 12.30. Для хореографічних колективів майстер-клас від члена журі Кирила Головкіна. Тема: основи хіп-хопу, базові рухи, ізоляція, грув.

12 січня, неділя, день гала-концерту та закриття фестивалю

11.00. Методична нарада членів журі і керівників вокальних колективів (конференц-зала Трускавецької міської ради).

14.00-16.00. Гала-концерт і нагородження учасників фестивалю.

Окрім Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Яскрава країна у Трускавці» паралельно в місті-курорті проходитиме обласний фестиваль зимового фольклору «Нова радість стала». Відкриття – у четвер, 9 січня, о 12.00 (головна сцена), 13.00 (центральний бювет), 14.00 (курортний парк). ІІ етап та закриття – у неділю, 12 січня, о 12.00 (центральний бювет), 13.00 (біля головної ялинки на центральній площі), 15.00 (в санаторіях Трускавця).

Володимир Добрий

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