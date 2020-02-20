Жити, працювати та досягати успіху в своєму рідному місті можливо!

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Трускавецька міська рада спільно з міським учнівським парламентом організували мотиваційний семінар-зустріч старшокласників з відомими трускавчанами.

Захід є некомерційним та проводився в готелі «Трускавець-365». Участь в семінарі взяло понад 70 учнів трускавецьких шкіл. Оскільки школярі, невдовзі, постануть перед вибором професії та місцем навчання, зустріч була для них найперше, пізнавальною та на часі.

«Метою такого заходу є мотивувати молодь повертатись після навчання у вищих навчальних закладах в Трускавець і розвивати власне місто, інвестувати свій здобутий досвід і творчий потенціал», – розповідає ведуча та організатор семінару Юлія Кардаш, головний спеціаліст відділу у справах сім’ї молоді та спорту.

Серед спікерів — відомі трускавчани, успішні підприємці, блогери, міські управлінці: Андрій Кульчинський, міський голова Трускавця, Олексій Балицький, заступник міського голови, Михайло Пуців, вчитель біології НВК «СЗШ №2-гімназія», Маргарита Роман, директорка Трускавецької філії міського центру зайнятості, Володимир Ільчук, керівник мережі кінотеатрів «Злата», Леся Семі, дизайнерка брендового одягу, та Оксана Мотика, засновниця англомовного табору «Тутор Кемп».

Кожен спікер розповів свою історію. І кожен говорив про нелегкий шлях до успіху, який, зазвичай, супроводжується недоспаними ночами, ризиком втратити все, великим терпінням та надлишком кмітливості.

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Цікавою була розповідь дизайнерки Лесі Семі, яка хотіла стати лікарем. Сьогодні, у свої 34, вона власниця бренду та організовує покази своїх колекцій в Мілані, Німеччині, Франції. Володимир Ільчук розповів, як мало не втратив власне житло, коли відроджував кінотеатр “Злата”, а тепер він є успішним підприємцем. Усі історії, які досвідчені спікери розповідали юним трускавчанам, так чи інакше були про одне – успішним можна бути і в Трускавці. І, що при виборі професії важливо керуватись власними бажаннями, серцем та аналізувати власні можливості, а також не боятись змін у будь-якому віці.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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