Зупинити п’яту колону Путіна!

08.12.2021 | Filed under: Публікації

Чому Україна дозволила окупувати Крим та Донбас? Чому зараз є загроза вторгнення Московії в нашу державу? Чому пробуксовують реформи, чому не можна викоренити корупцію, чому досі Україна вважається слабкою та непередбачуваною?

Таких питань у пересічного громадянина є багато, а відповідь проста та очевидна – тому, що в Україні діє потужна п’ята колона Московії. Агенти Кремля пронизали наше суспільство, немов коріння глину у вазоні, обплели всі сфери життя, наче ліани чи плющ, влізли у найважливіші галузі, у тому числі управління державою та місцеве самоврядування.

Воювати з відкритим видимим ворогом завжди легше, ніж із ворогом потайним, невідомим, невидимим. Звідки комусь знати, що за тим паном, котрий б`є себе гаряче в груди, одягає вишиванку не менш ніж 52 рази в рік і спілкується солов`їною, ховається зрадник, агент Путіна, запроданець. Тільки системна та наполеглива робота дозволить виявити тих, хто шкодить Україні дужче, ніж найманці на Донбасі, московські тролі в соцмережах та лобі Московії в країнах Європи.

Перше, на що слід звернути увагу при моніторингу осіб, які займають впливові посади у державних органах чи органах місцевого самоврядування – на їхнє перебування в Росії. Тобто чи навчалася ця людина на території Російської Федерації, чи працювала, де саме і скільки часу, які в неї родинні зв’язки з громадянами РФ.

Друге – це бізнесові зв’язки з громадянами Росії. Чи на чиновника або членів його сім`ї записані чи були записані підприємства за участю російського капіталу? Наскільки грошові потоки цієї людини прямо чи непрямо перетиналися з державою-агресором? Чи наймав цей бізнесмен громадян Росії і з якою метою? Адже часто «підлеглий» росіянин міг бути насправді начальником завербованого українського зрадника.

Третій фактор – це моніторинг діяльності на посаді. Чи не було витоків інформації у ворожий стан, яке оточення чиновника, чи його діяльність не спрямована на дискредитацію державності, дотримується він принципів демократії чи впроваджує культ особи на зразок Путіна-Лукашенка тощо.

Звісно, в Україні є структура, котра мала б давно, як мінімум від початку московської агресії проводити такий моніторинг і робити відповідні висновки. Але не зайвим буде, якщо громадянське суспільство самостійно виведе зрадників з путінської п’ятої колони на чисту воду та позбавить їх права займати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування. А тих, хто вже зробив свою чорну справу і зараз почиває на лаврах, насолоджуючись життям за нечисті московські чи корупційні гроші, теж повинна досягнути рука правосуддя.

Вальдемар Шліссельман

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви