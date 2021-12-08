Зупинити п’яту колону Путіна!

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Чому Україна дозволила окупувати Крим та Донбас? Чому зараз є загроза вторгнення Московії в нашу державу? Чому пробуксовують реформи, чому не можна викоренити корупцію, чому досі Україна вважається слабкою та непередбачуваною?

Таких питань у пересічного громадянина є багато, а відповідь проста та очевидна – тому, що в Україні діє потужна п’ята колона Московії. Агенти Кремля пронизали наше суспільство, немов коріння глину у вазоні, обплели всі сфери життя, наче ліани чи плющ, влізли у найважливіші галузі, у тому числі управління державою та місцеве самоврядування.

Воювати з відкритим видимим ворогом завжди легше, ніж із ворогом потайним, невідомим, невидимим. Звідки комусь знати, що за тим паном, котрий б`є себе гаряче в груди, одягає вишиванку не менш ніж 52 рази в рік і спілкується солов`їною, ховається зрадник, агент Путіна, запроданець. Тільки системна та наполеглива робота дозволить виявити тих, хто шкодить Україні дужче, ніж найманці на Донбасі, московські тролі в соцмережах та лобі Московії в країнах Європи.

Перше, на що слід звернути увагу при моніторингу осіб, які займають впливові посади у державних органах чи органах місцевого самоврядування – на їхнє перебування в Росії. Тобто чи навчалася ця людина на території Російської Федерації, чи працювала, де саме і скільки часу, які в неї родинні зв’язки з громадянами РФ.

Друге – це бізнесові зв’язки з громадянами Росії. Чи на чиновника або членів його сім`ї записані чи були записані підприємства за участю російського капіталу? Наскільки грошові потоки цієї людини прямо чи непрямо перетиналися з державою-агресором? Чи наймав цей бізнесмен громадян Росії і з якою метою? Адже часто «підлеглий» росіянин міг бути насправді начальником завербованого українського зрадника.

Третій фактор – це моніторинг діяльності на посаді. Чи не було витоків інформації у ворожий стан, яке оточення чиновника, чи його діяльність не спрямована на дискредитацію державності, дотримується він принципів демократії чи впроваджує культ особи на зразок Путіна-Лукашенка тощо.

Звісно, в Україні є структура, котра мала б давно, як мінімум від початку московської агресії проводити такий моніторинг і робити відповідні висновки. Але не зайвим буде, якщо громадянське суспільство самостійно виведе зрадників з путінської п’ятої колони на чисту воду та позбавить їх права займати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування. А тих, хто вже зробив свою чорну справу і зараз почиває на лаврах, насолоджуючись життям за нечисті московські чи корупційні гроші, теж повинна досягнути рука правосуддя.

Вальдемар Шліссельман

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