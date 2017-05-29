Стратегічна справа, або Як не платити зарплату

Розділ 2

Як я вже писала в першому розділі (http://protruskavets.org.ua/stratehichna-sprava-abo-yak-ne-platyty-zarplatu/), на кінець літа 2016 року склалися форс-мажорні обставини щодо реалізації проекту по реконструкції URBAN-бібліотеки, і нас попередили: якщо у вересні ми не почнемо ремонт, то гроші повертаються в Мінрегіон. Потрібно терміново було приймати якісь рішення.

Тож 2 вересня 2016 р. в п’ятницю (п’ятниця в нашій бібліотеці це завжди вихідний день) мені в другій половині дня зателефонували представники генпідрядника, які повинні були виконувати ремонтні роботи в приміщенні бібліотеки. Вони повідомили про намір оглянути того ж дня приміщення бібліотеки та попросили прийти відкрити бібліотеку. До вечора 2 вересня 2016 року ми з представниками генпідрядника оглядали приміщення бібліотеки, радились та обговорювали етапи і почерговість майбутнього ремонту. Про цю зустріч я написала службову записку на ім’я директора Трускавецької МЦБС Марковецької Н.В., в якій повідомила про заплановане проведення ремонтних робіт та просила надати дозвіл на їх виконання і на тимчасове припинення обслуговування читачів бібліотеки з 5 вересня 2016 року для того, щоб була можливість звільнити зали обслуговування від книг та меблів. Адже всі приміщення бібліотеки були заставлені стелажами з книгами та іншими меблями. Нічого надзвичайного, адже у повноваженнях директора бібліотек міста є видавати подібні накази у зв’язку з проведенням внутрішніх робіт у бібліотеці, наприклад, при перевірці фонду раз на п’ять років у бібліотеці до двох тижнів припиняється обслуговування читачів. А тут перший раз за сорок років реконструкція всієї бібліотеки…

Оскільки, як було вказано вище, 2 вересня 2016 року був вихідним днем в бібліотеці, ще й кінець дня, то ввечері 02.09.2016 року свою службову записку я залишила на робочому столі в бібліотеці незареєстрованою, без вхідного номера, про що телефоном повідомила директора Трускавецької МЦБС Марковецьку Н.В. А оскільки 03 вересня я була запрошена на Форум партнерства, то на наступний день, зранку, у суботу, поїхала до Львова, а пані Марковецька прийшла до бібліотеки і забрала мою службову записку. Але згодом на моїй службовій записці, яку Марковецька Н.В. забрала у суботу 03 вересня 2016р. і яка була адресована їй, директору Трускавецької МЦБС, появляється чомусь вхідний номер відділу культури №204 від 02.09.2016 р.

Хто собі уявляє, що таке ремонт у бібліотеці? Якщо вважати, що в середньому книга важить 300 грам, то 25 тис. примірників книг фонду бібліотеки – це приблизно 7-8 тон літератури, а то і більше, плюс стелажі, столи, крісла. Це все потрібно було підготовити до ремонту, повністю звільнивши зали. Тому книги потрібно було не лише зняти із стелажів, але зв’язати у посилки, дотримуючись певної систематизації і класифікації, і в певній послідовності переносити із залу в зал, складаючи у великі купи. Стелажі повністю всі потрібно було розібрати. Частину ми передали у інші організації, частину списали, про що у двадцятих числах вересня 2016 р. мною були складені відповідні акти. Цим ми, двоє маленьких жіночок-бібліотекарів, із 5 вересня і зайнялись, бо одна працівниця була на той час у відпустці, а одна перевелася в іншу бібліотеку. На поміч ми кликали і наших трускавчан-волонтерів, і просили помочі в колег з центральної бібліотеки, і в комунальних підприємств міста.

Але виникла ще одна важлива перепона. Виявилось, що до цього часу від квітня 2016 р., відділом культури не виготовлено Декларацію про початок виконання будівельних робіт по проекту «Перша URBAN бібліотека по вул. Бориславській, 36 в м. Трускавці Львівської області (реконструкція)». Зверніть увагу, сторінка 2-га Декларації, що Наказ завідувача відділу культури Трускавецької міської ради за №26-р був написаний ще 8 квітня 2016 р. і за пів року п. Татомир не знайшла часу виготовити цей дозвільний документ, чи може взагалі не хотіла, всіляко затягуючи час із документацією.

8 вересня я поїхала до Львова і вияснилось, що в тій декларації, яку вони подали, допущено ряд помилок, тому дозволу не дають. Я швидко, 8 вересня, вернулася назад, показала роз’яснення, які треба зробити виправлення, і на другий день, 9 вересня, поїхала до Львова (їхала службова машина з міської ради, було місце, то взяли і мене). Зазначу, що 9 вересня 2016 р. це п’ятниця, це був мій вихідний день, але я з тим не рахувалася і у свій вихідний день я поїхала до Львова, повезла Декларацію, і відрядження мені не оформляли.

Коли я 9 вересня 2016 р. привезла цей документ у Львів у Дозвільний центр, мені підказали, що є дуже суттєва помилка, через яку нам знову можуть відмовити. Невірно вказаний код ЄДРПОУ, пропущено одну цифру. Тоді я попросила чорну ручку і своєю рукою дописала акуратно нулик. А на другій сторінці не вказано було індекс в поштовій адресі Генпідрядника, і я дописала його.

Коли у п’ятницю 16 вересня, стало відомо, що Декларацію про початок виконання будівельних робіт нам все ж надано і майстри можуть починати повномасштабний ремонт, тоді на світ електронною поштою 16 вересня о 15 год. 18 хв. появляється перший варіант наказу №54-р. від 02.09.2016р.

Збіг? Випадковість? Не думаю. Чи це була помста, що проект все ж запущено і URBAN-бібліотеці бути? Бо що заважало п. Татомир оприлюднити цей наказ раніше, а не тримати в таємниці два тижні? Але потім побачили, що трохи наробили дурниць і 19.09.2016 р., в понеділок, пробували його переписати, внесли зміни і 16 год. 06 хв. електронною поштою надсилають другий варіант наказу №54-р від 02.09.2016р.

Так мені вирішили помститися за реалізацію цього проекту.

Отож, як бачите в другому варіанті Наказу 54-р, нібито від 02.09.2016 р., вже появляється посилання на якийсь Акт №1 про простій у бібліотеці-філії №1 від 02.09.2016 р. 15 год. 03 хв.

І встановлюють факт простою, якого ще не було і бути не могло по своїй природі.

Тобто, якщо вірити, що цей акт був складений саме 02.09.2016 р., у п’ятницю, у звичайний вихідний день бібліотеки, то виходить так, що троє посадовців Борик Ю.О., Марковецька Н. В. та Волчанська Я.М. з якогось дива, не повідомивши мене, пішли до бібліотеки «цілувати клямку»? Зверніть увагу, вже в акті 02 вересня вони посилаються на мою службову записку, яку я, в ту годину, ще навіть не писала, і яку Марковецька Н.В. забере лишень на наступний день, у суботу. Дуже цікаво у відділі культури Трускавецької міської ради переміщаються документи у просторі і часі.

Чи, може, брехня породжує брехню?

І цікаво, чому посилання на цей акт не було у першому варіанті наказу №54-р від 02.09.2016 р., що появляється 16 вересня, а лише посилання знову-таки на мою службову записку, де я прошу дозволу тимчасово припинити обслуговування користувачів, і яка у відділ культури могла потрапити щонайскоріше,у понеділок 05 вересня 2016 р.?

І саме на тому другому варіанті наказу №54-р від 02.09.2016 р. Грицило Г. ставить свій підпис, що нібито ознайомлена 16.09.2016 р., тим самим дозволяючи себе втягнути у ту брехню. Якщо наказ 54-р був написаний 02.09.2016 р., то чому раніше він не давався на ознайомлення Н. Марковецькій, ще до відпустки?

А я зранку, 19 вересня, у понеділок, знову поїхала до Львова забирати ті дозвільні документи. І саме тоді, будучи в дорозі, мені подзвонила Галина Грицило, яка на той час виконувала обов’язки директора МЦБС, бо Марковецька Н.В. з 13.09.2016 по 26.09.2016 р. знаходилась у відпустці, і вперше мене повідомила телефоном, що на електронну пошту прийшов Наказ № 54-р від 02.09.2016р.

І по сьогоднішній день пані Татомир не може пояснити хто ж тоді мав займатися реалізацією проекту, якщо я на час дії того наказу (другий варіант) не повинна була виходити на роботу?

От така мстивість! Чи дурість?

А тепер найцікавіше, шановні депутати, зверніть увагу на сам бланк Наказу.

Герб України, а нижче Трускавецька міська рада виявляється уже видає Накази, а уповноважений нею відділ, тобто відділ культури, підписує?

Чи має бути навпаки, Відділ культури Трускавецької міської ради?

Що скажуть на те незалежні юристи? Бо, як стверджує пані Татомир на суді, саме юридичний відділ ТМР нарадив її видати такий наказ і консультував роблячи зміни 19 вересня 2016 р. у наказі закрити бібліотеку-філію №1 по вул. Бориславській, 36. Але в посадових обов’язках завідувача відділу культури і близько нема таких повноважень.

Тобто, пані Татомир перевищила свої посадові обов’язки, скориставшись посадовим становищем, використала гербовий бланк Трускавецької міської ради, одноосібно закриває бюджетну установу. Отак, шановні депутати, у вас під носом, від вашого імені, приймаються такі рішення, а ви ні сном, ні духом нічого не відаєте!

23 вересня 2016 р. я пишу листа на ім’я міського голови Андрія Кульчинського. Андрій Богданович вважає це якимось непорозумінням і обіцяє розібратися. Проходить час, дій ніяких не відбувається.

12 жовтня 2016 р. я подаю листа Голові депутатської постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування і ЗМІ п. Грабовському С.М. Засідає депутатська комісія і виносять рішення провести службове розслідування. Але чи було те розслідування, і які його результати, мені так і не повідомили.

Тоді я 18 листопада 2016 р. подала до Трускавецького міського суду Львівської обл. позовну заяву про скасування наказу та стягнення недоплаченого заробітку. І тоді почалося…

Здавалося, на перший погляд досить проста справа: скасувати Наказ і все стає на свої місця. Але ж ні, пані Татомир готує захист. І як каже адвокат Анатолій Мацей, маючи великий досвід ведення резонансних справ, саме такими діями чиновники все більше накликають на свою голову проблеми, коли проста цивільна справа може перерости в кримінальну.

Мова йде не лише про те, що за даний період мені виплачено 2/3 ставки, але і те, що пані Татомир своїм наказом скасовує на місяць дію Постанов Кабінету Міністрів України про доплати бібліотечним працівникам. Постанова КМУ №84 від 22.01.2005р http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-п про вислугу років, та надбавка у розмірі 50% від окладу за особливі умови роботи, що гарантовано Постановою КМУ №1073 від 30.09.2009р http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1073-2009-п.

Чи я може не працювала той місяць на бібліотечній посаді?

Про те, що таке адміністративний тиск, підступність і змова, далі буде.

Далі буде ще цікавіше і буде кіно…

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки м. Трускавця

Трускавецький вісник

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