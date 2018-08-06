У Трускавці ремонтують об’їзну дорогу

By  | 07.08.2018 | Filed under: Новини

Розпочались поточні ремонтні роботи на вулиці Карпатській (об’їзна дорога) у Трускавці. Зношені відрізки автошляху, які впродовж останнього часу густо вкрились ямами, вирізають, покриваючи дорогу новим асфальтом.

На ремонтні роботи було виділено близько 400 тисяч гривень з бюджету міста. Зараз роботи ведуться на об’їзній дорозі, неподалік від санаторію “Карпати”, в напрямку до “Шахтаря”. Попередньо працівниками було зрізано шар дороги, на найбільш проблемних відрізках. Сьогодні ремонтна бригада вистеляє їх новим шаром асфальтного покриття.

- Ми виділили кошти з бюджету, щоб привести дорогу на вулиці Карпатській в належний стан. Йдеться про близько 400 тисяч гривень. Ця дорога загалом перебуває ще в нормальному стані, тому ми проводимо поточний ремонт тих відрізків, які цього потребують. Для цього був зрізаний доволі товстий шар асфальту і зараз викладається нове асфальтне покриття. Ще ряд доріг плануємо відремонтувати в місті до кінця цього року. Будемо завершувати асфальтування вулиці Стебницької, де замінювались газові комунікації та водопровід. І також плануємо робити вулицю Крушельницької, але там замощення відбуватиметься бруківкою, – розповів у коментарі нашому виданню міський голова курорту Андрій Кульчинський.

Ніна Федько, Трускавець-Онлайн

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • АТБ запрошує на роботу
    06.08.2018 | 11:01

    Національна мережа продуктових магазинів АТБ запрошує на роботу в м. Трускавець: - продавця-консультанта – 6100 грн/міс, - охоронника – 6300 грн/міс, - молодшого приймальника товарів (вантажника) – 6300 грн/міс, - помічника продавця-консультанта (прибиральницю) – 5300 грн/міс. Зазначено орієнтовний рівень доходу в місяць. Звертатись за тел. 068-861-16-64, 050-385-01-47. Також читайтеЗапрошуємо на роботу електрика (0)Запрошуємо на зустріч [...]

  • Запрошуємо на роботу електрика
    01.08.2018 | 13:12

    Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу електрика. Тел для довідок (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеАТБ запрошує на роботу (0)Запрошуємо на зустріч “Медіація як спосіб вирішення конфліктів” (0)Потрібен масажист (0)Трускавець запрошує на День молоді (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви