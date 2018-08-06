У Трускавці ремонтують об’їзну дорогу

Розпочались поточні ремонтні роботи на вулиці Карпатській (об’їзна дорога) у Трускавці. Зношені відрізки автошляху, які впродовж останнього часу густо вкрились ямами, вирізають, покриваючи дорогу новим асфальтом.

На ремонтні роботи було виділено близько 400 тисяч гривень з бюджету міста. Зараз роботи ведуться на об’їзній дорозі, неподалік від санаторію “Карпати”, в напрямку до “Шахтаря”. Попередньо працівниками було зрізано шар дороги, на найбільш проблемних відрізках. Сьогодні ремонтна бригада вистеляє їх новим шаром асфальтного покриття.

- Ми виділили кошти з бюджету, щоб привести дорогу на вулиці Карпатській в належний стан. Йдеться про близько 400 тисяч гривень. Ця дорога загалом перебуває ще в нормальному стані, тому ми проводимо поточний ремонт тих відрізків, які цього потребують. Для цього був зрізаний доволі товстий шар асфальту і зараз викладається нове асфальтне покриття. Ще ряд доріг плануємо відремонтувати в місті до кінця цього року. Будемо завершувати асфальтування вулиці Стебницької, де замінювались газові комунікації та водопровід. І також плануємо робити вулицю Крушельницької, але там замощення відбуватиметься бруківкою, – розповів у коментарі нашому виданню міський голова курорту Андрій Кульчинський.

Ніна Федько, Трускавець-Онлайн

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