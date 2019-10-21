Андрій Кульчинський розкритикував деструктивні дії, які ведуть до дестабілізації ситуації в місті

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Під час щотижневої оперативної наради 21 жовтня міський голова Трускавця Андрій Кульчинський розкритикував деструктивні дії окремих громадських діячів, спрямовані на підрив довіри до лікувальних вод Трускавця та курорту загалом. Зокрема міський голова зупинився на темі позову до суду, щодо відміни рішення ТМР № 1290 від 25.04.2019 р. «Про участь у Товаристві з обмеженою діяльністю «Трускавецькі лікувальні води». Такий позов подала МГО «Рада старійшин». Міський голова висловив думку, що не можна свідомо чи несвідомо кидати тінь на курорт, його лікувальні води, та «рубати гілку, на якій сидиш».

«Рада старійшин» оспорює створення спільного підприємства і подала судовий позов, в якому вимагає скасувати рішення Трускавецької міської ради про створення спільного підприємства з ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Питання не в тому, як вони описують це юридично, питання швидше в моральній площині. Процитую класика: «А судді хто?». Умовно кажучи, за попередні 10-15 років сто разів була можливість створювати комунальне підприємство. В 2007 чи 2008 році було створено комунальне підприємство «Трускавецька ГГРЕС». Був призначений керівник, «працював», отримував немалу зарплату, працював бухгалтер разом з керівником, регулярно здавали порожні звіти. Нічого не було зроблено – ні ліцензії, ні гірничих відводів. За колосальні кошти, які тоді були в бюджеті міста, не будували бювети, не робили в цьому напрямку нічого. Я розумію, що старійшини мають власну думку на все. Але яка ж тоді мета суду, щоб зупиняти розвиток курорту? Невже не треба думати про вигляд бювету, прилеглої території, надкаптажних споруд? Якщо нічого не робити, то що далі? Стагнація, яка тягнеться десятками років? Я категорично не згідний з тим, щоб хтось ставив палиці в колеса на тому шляху, який і так непростий. Ми довго йшли до того, щоб нормалізувати стосунки, щоб підготувати це рішення сесії, щоб почати отримувати контроль над гідромінеральною базою курорту. І тут позов до суду. Що далі? Що буде з нашими бюветами, коли один закритий, а другий потребує коштів на ремонт та утримання? Я розумію, політика, «ігри престолів», але мова про наше майбутнє. Тому в цій ситуації я змушений роз`яснювати людям що й до чого. Адже чітко треба розрізняти політиканство (цей позов до суду) і майбутнє нашого міста-курорту. Неправильно різати гілку, на якій сидиш», – прокоментував позов до суду з вимогою скасувати рішення Трускавецької міської ради № 1290 від 25.04.2019 р. міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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