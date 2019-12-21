Благодійники Трускавця зібрали понад 10 тисяч гривень

0 SHARES Share Tweet

Свято Миколая – це не лише отримування подарунків, а й обдаровування ними інших. Акція «Пробуди в собі святого Миколая – стань благодійником», започаткована цьогоріч у Трускавці, мала на меті виявити справжніх доброчинців, які готові жертвувати анонімно, а не для преси чи на відеокамеру. На щастя, таких благодійників виявилося немало, і це радує, що ще не такі зіпсовані люди, як дехто говорить.

Готівкових коштів було зібрано 10 тисяч 71 гривню. Гроші збирали в скриньки, під час реалізації так званих «золотих запрошень» на відвідини Головної Резиденції святого Миколая у Трускавці, а також під час благодійного аукціону, на якому виставлялися роботи вихованців Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького. Тобто як мінімум впродовж трьох днів надходили «живі гроші», а порахували їх Святі Миколаї колегіально – під завершення «миколаївської тріади», котра тривала в курортній столиці України до 20 грудня.

Але гроші – це не єдина форма подарунків чи благодійності. Слід зазначити, що цьогоріч Миколай був дуже щедрим для трускавецьких діточок, в тому числі пільгових категорій. До акції «Подаруй дитині мрію!» долучилися депутати міської ради (щоправда, далеко не всі), і нехай Бог винагородить кожного благодійника. Всі соціальні служби, які опікуються сім`ями з дітьми (міський центр соціальних служб, відділ у справах сім`ї, молоді та спорту, служба у справах дітей) внесли свою лепту в загальне свято. Одні діти отримували подарунки в Головній Резиденції Миколая, інші безпосередньо в центрі соцслужб, треті їздили на циркову виставу до Львова, четвертим Святий Миколай передав подарунки під подушку, п’яті були залучені до веселощів, солодких частувань, гарного проведення часу.

День 19 грудня став чудовою нагодою побувати на святі відкриття міської ялинки. Красуня вже декілька років поспіль не викидається, бо зроблена зі штучних матеріалів. Таким чином Трускавець вносить свій внесок в розвиток екологічної свідомості, щоб поменше вирубувати живих дерев. А фішкою цьогорічної Різдвяної ялинки у Трускавці стала диво-ілюмінація. «Один, два, три, ялинонько, світи!» – і за третім магічним закликом-заклинанням красуня засяяла міріадами жовтояскравих вогників. А супровід салютів запевнив, що свято вже ось-ось, на порозі.

Центральним пунктом дня 20 грудня стало караоке на майдані Незалежності Трускавця – запис програми «Караоке на всі боки» телеканалом «Перший Західний». Поки гості курорту виспівували «Несе Галя воду» та інші чудові пісні, Миколаї в музеї Михайла Біласа рахували гроші. Пожертвовані 10 071 грн. розділили на три купочки (по 3357 грн.), щоб і обдаровані діти, і потребуючі на лікування, і діти-інваліди отримали частку доброго серця жертводавців. Кошти були вручені на площі Незалежності, куди біля десятка Миколаїв у супроводі ангелів пройшли ходою-парадом. Відповідно біля Миколаїв зразу утворилася фотозона, і довго ще вони мусіли позувати перед об’єктивами камер та смартфонів.

Свято Миколая завершилося, ялинка відкрита, Трускавець ввійшов у цикл Різдвяно-Новорічних свят. Попереду ще багато цікавого. Так, сьогодні в школі мистецтв стартує фестиваль піаністів імені Романа Савицького, а в готелі «Трускавець 365» започатковує свою роботу «Клуб творчих людей «Creative HuB». На католицьке Різдво центром святкування стане місцевий костел Внебовзяття Найсвятішої Діви Марії, де Святі Літургії відправлятимуться українською та польською мовами. 27 грудня свій ювілей відзначать наші «Золоті діти» – хореографічний колектив Трускавецької школи мистецтв.

Але найбільше коляди, вертепів, радощів та дитячого сміху і пісень буде вже після Різдва 7 січня. Бо піст, а особливо останній тиждень Пилипівки, ніхто не відміняв. Тож після новорічних корпоративів та простих зустрічей Нового 2020 року в ніч з 31 грудня на 1 січня потрібно трошки відпочити і набратися сил. Щоб на повні груди вдихнути енергію українських традицій на Різдвяні свята і колядувати аж до Стрітення!

Володимир Ключак, фото Лесі Боднар

(Переглядів 1 , 10 переглядів сьогодні)