Богдан Габшій: «В нас команда монолітна, виважена, енергійна і цілеспрямована»

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Єдиний список Всеукраїнського об`єднання «Свобода» на виборах до Трускавецької міської ради очолює Богдан Миколайович Габшій. З ним ми спілкуємося про досвід депутатської діяльності, про майбутнє Трускавецької ОТГ та про те, чому варто обирати тільки «Свободу».

– Пане Богдане, розкажіть трохи про себе – про Ваше походження, освіту, роботу, сім`ю, хобі.

– Народився я в 1980 році у Трускавці. Я – корінний трускавчанин з діда-прадіда – мама походить з родини Крамарів, а батько з Габшіїв, це давні трускавецькі роди. Так що моя родина тут проживає вже багато поколінь.

Вищу освіту я здобув у Львові в комерційній академії по спеціальності «економіка підприємств». Роботу розпочав в 2002 році, відразу після навчання. По конкурсу пройшов у Трускавецьку міську раду в планово-економічний відділ, пропрацював там три роки. Звільнився, бо рівень оплати праці був дуже низьким, тож для самозабезпечення потрібно було шукати більш оплачувану роботу. Тому пішов у торгівельно-будівельний бізнес. Спочатку це була торгівля, потім будівництво об’єктів – житлово-комерційного та санаторно-готельного формату.

Починаючи з 2012 року по сьогодні створив декілька підприємств, в якому в різні часи працюють по 20-25 працівників. На сьогоднішній день кількість працівників скоротилася в зв’язку з COVID-19, який наклав негативний відбиток і на будівельну галузь.

Одружений, з дружиною Христиною виховуємо сина Марка.

Моє хобі – це спорт, футбол, подорожі, активний спосіб життя.

– Чи давно Ви у «Свободі»? Чому для себе обрали саме цю партію?

– У ВО «Свобода» я з 2009 року, тобто понад 11 років. До політичних партій почав придивлятися в час Помаранчевої революції, в якій я брав активну участь, і зробив свій вибір – зупинився на націоналістичній партії «Свобода».

До того часу я не був у жодній партії. За цих 11 років було різне – і пік популярності «Свободи», і нижчі рейтинги. Але ніколи навіть думки не виникало, щоб залишити «Свободу». Адже там мої однодумці, це націоналістична партія, а не якийсь одноразовий проєкт, яких зараз так багато. Зараз під кожні вибори є різні проєкти, які не пройшовши йдуть в небуття, а пройшовши, роблять ребрендинги, щоб обманути виборців. Проєкти минають, «Свобода» залишається.

В 2013-2014 рр. брав активну участь у Євромайдані та Революції Гідності. Я був там багато часу, допомагав, але не хочу цим хвалитися. Кому я допомагав – ці люди знають і знають про що я говорю.

– Двічі Вас обирали депутатом Трускавецької міської ради на одному й тому ж окрузі – вулиці Симоненка, Бойківська, Помірецька, Пристая, частина вул. Даилишиних. Це досить великий за територією округ, є чимало проблем. Що вже вдалося вирішити за дві каденції?

– Вперше мене обрали депутатом у 2010 році. Тоді на окрузі в мене було 19 опонентів, але я переміг з великим відривом. Округ був найбільшим за площею у Трускавці, тут багато приватних будинковолодінь, багато проблем. В людей виникали різні питання – як правильно оформити земельну ділянку, як ввести будівлю в експлуатацію, як оформити спадщину, як отримати субсидію і таке інше. Звичайно, все знати не можу, але спрямувати і допомогти людям у вирішенні їхніх наболілих питань беру активну участь.

Наступного разу мене по цьому ж окрузі обрали в 2015 році. Тоді я здобув ще більшу підтримку мешканців округу, ніж в 2010 р. Люди побачили реальні зміни на окрузі і те, що я практично кожен день на своєму окрузі спілкуюся, зустрічаюся, допомагаю. Тому в 2015 я отримав вдвічі більше голосів.

На сьогоднішній день вдалося зробити капітальний ремонт мереж і асфальтного покриття вул. Симоненка, замощення тротуарів і асфальтування вул. Пристая. Замінили лампи зовнішнього освітлення на економніші ЛЕД-лампи, асфальтування дорожнього покриття І-ї черги вул. Помірецька, тощо.

Щодо соціального захисту, то не буду вдаватися у кількісні показники, але надавалася фінансова та матеріальна допомога потребуючим трускавчанам і через міську раду (я член бюджетної комісії та комісії з надання одноразової допомоги), і через обласну, через Олексія Балицького, котрий є депутатом ЛОР від ВО «Свобода». Допомога надавалася на лікування, на вирішення питань медичного забезпечення, інші соціальні питання. В нас тісна співпраця з управлінням соціального захисту, допомога АТОвцям, оформлення субсидій та інші соціальні питання. Люди часто не знають до кого звернутися, тож я ніколи не відмовляю їм, а стараюся допомогти.

– Які ще проблеми на цьому окрузі залишилися невирішеними і чому?

– Дорожнє покриття на вул. Пристая, на вул. Бойківській. Це приватний сектор, тож тут площі доріг та тротуарів великі. Вулиця Бойківська за кільцевою дорогою взагалі у вкрай жахливому стані.

На жаль, погіршився стан вул. Данилишиних від вул. Стуса до лікарні. Вулиця була в доброму стані, але в 2019 році газова служба, котра обслуговує газові мережі, провела там розкопки і, на жаль, не було заасфальтовано та відновлено дорогу так, як би хотілося. Асфальтне покриття просіло, і треба буде його відновлювати.

– А що з вулицею Помірецькою? Чому її так довго роблять?

– Заасфальтувати дорогу найлегше, а от замінити всі комунікації – це не так просто. На вулиці Помірецькій, відколи я себе пам’ятаю (бо там і я виріс, і родичі живуть, і батьківська хата є), за всі роки мого свідомого життя ніхто ніколи не міняв комунікації. Раз в тиждень приїжджав водоканал і копав, забивали кілки в трубу, їхали, а через тиждень знову приїжджали.

На вул. Помірецькій в 2017-2018 рр. здійснено реконструкцію від кільцевої (Карпатська) до вул. Бойківська. Це був перший етап. А зараз проходить другий етап реконструкції – заміна мереж між Бойківською, Пристая та Шашкевича. В жовтні завершаться всі підземні роботи і підрядник приступить до виконання робіт щодо облаштування тротуарів і дорожнього покриття. Цього року дай Боже, щоб зробили тротуари (замостили бруківкою) і защебенили дорожнє покриття – щоб через зиму просіло, а наступного року Помірецька заасфальтується.

Звичайно, що хотілося б, аби ті роботи виконувалися швидше, бо вулиця досить довга, її протяжність понад 800 м. Станом на 2015 рік вартість реконструкції оцінювалася в понад 12 млн. грн. З кожним роком ростуть ціни на бітумні матеріали, виконання робіт, зарплати. А ще затягнулося в часі, бо був розірваний тендер, а в 2020 році через COVID-19 ми мали недопоступлення до бюджету, тож роботи були призупинені.

На сьогоднішній день роботи відновлені, в тому числі завдяки обласному депутату Олексію Балицькому, який допоміг виділити на вул. Помірецьку понад 1 млн. грн. з обласного бюджету.

Вулиця Помірецька тягнеться від вул. Бандери аж до межі міста під лісом. Ця її частина від кільцевої до лісу є на обслуговуванні УЖКГіБ Трускавецької міської ради. Вже біля 10 років вона не експлуатується вантажними автомобілями, бо там важко проїхати і у відпочинкові дитячі заклади, і на завод мінеральних вод, тож їздять попри цвинтар через Станилю.

Коли зробиться друга черга дороги від вул. Шашкевича до Пристая-Бойківської, то вже напевно з наступного року можна робити і цю частину. Тим більше, що з утворенням ОТГ цей напрям стає перспективним та альтернативним для шляхів на Зимівки та Орів. Знаю, що є зацікавленість та співпраця між заводом мінвод та дитячими таборами, котрі за свій кошт робили ту ділянку дороги, яка є за межами міста, в лісі на Помярках. Тож з утворенням ОТГ ми будемо працювати в тому напрямку, щоб разом робити цю дорогу, адже об’єкти, які знаходяться там, вже сплачуватимуть податки у місто, в Трускавецьку ОТГ. І нашим обов’язком буде створити комфортні умови, щоб забезпечити розвиток цієї території.

– Якщо ми вже почали говорити про дороги, то які з них з-поза меж міста в ОТГ треба би робити найперше?

– Села біля Трускавця, наприклад Доброгостів, Уличне, забезпечують більше половини працівників наших санаторно-курортних закладів – це і робітничий напрям, і сфера обслуговування. Колись санаторні автобуси працівників забирали по селі. Велике значення має, коли ти їдеш гарною дорогою і швидко, чи ж коли товчешся по ямах. Дорога – це шлях, швидкість доїзду, це один з найважливіших елементів розвитку території.

Якщо дорожнє покриття прокладене, то це сприяє розвитку інфраструктури, зеленому туризму, закладам харчування та поселення, і від цього тільки плюс людям, які проживають у даній місцевості. Тобто, дорога притягує до себе людей, які залишатимуть там кошти, дозволить розвиватись малому та середньому бізнесу.

Найперше потрібно буде провести аналіз всіх доріг, які є в ОТГ. Стан справ у Трускавці ми знаємо, це понад 44 км доріг загального користування. По дорогах ОТГ є попередні цифри в Дрогобицькій та Сколівській РДА, але все це треба буде звести докупи, проаналізувати, розібратися що до чого і ставити пріоритети.

Знаю, що завдяки активній позиції громади села Доброгостів та за підтримки діючого обласного депутата Олексія Балицького зрушило з місця питання ремонту дороги від меж міста Стебника через Доброгостів у сторону с. Довголука. Розіграний тендер, визначений переможець, і роботи розпочнуться.

Важливою артерією є дорога на кладовище в с. Станиля. Вона була заасфальтована в 2005 чи 2006 році. Від того часу пройшло 15 років. Ділянка від вул. Стебницької до повороту на міську лікарню в більш-менш доброму стані, а далі потрібно буде зробити реконструкцію вулиці.

Ще є дорога через ліс на Орів, де дуже стрімкий кут нахилу. Тому тільки спеціалісти мають сказати як там правильно облаштувати дорогу в майбутньому.

Коли я їздив на могилу на гору Бренів, то бачив, що і в самому Орові дорога в незадовільному стані, розбита. Так що і її потрібно буде робити.

По самому ж місті Трускавці у нас критичних ситуацій з дорогами немає. Так, є потреба ремонтувати вул. Стефаника, вул. Довбуша, вул. Роксолани, але в цілому стан трускавецьких доріг я б оцінив як добрі.

– Це перші вибори до ради об’єднаної територіальної громади. Яким є Ваше бачення Великого Трускавця у складі одного міста та семи сіл? Що потрібно буде зробити в першу чергу?

– Територія Трускавецької ОТГ буде в рази більшою, ніж територія міста Трускавця, яка становить 7 кв. км. Напевно що для всіх це новий виклик. Подібну реформу сусідня з нами Польща проходила біля 20 років тому, і вона відбилася на інфраструктурі, бачимо результати.

Найперше потрібно зробити чіткий аналіз що ми маємо і окреслити перспективи, визначити пріоритети, стратегічні напрямки для ОТГ.

На жаль, Трускавецька ОТГ не отримає тих великих державних субвенцій, які ми могли мати, якби створили об’єднану громаду добровільно кілька років тому, і якими ми могли б закрити багато питань, в тому числі по автомобільних дорогах. Але враховуючи різні політичні обставини, на Дрогобиччині було створено хіба одну ОТГ – Меденицьку, і вони отримали такі субвенції, тож можна побачити результат, як люди там господарюють. Ми втратили цей шанс залучити великі кошти на розвиток ОТГ, тож зараз все треба буде робити власними силами.

Якщо люди нам довірять представляти їхні інтереси, то будемо вимагати, щоб виконавчий орган більше працював над залученням грантових коштів, бо це на сьогоднішній день один з інструментів отримання додаткового фінансування.

На зустрічах, які проводимо в сільській місцевості, нам найбільше говорять про відтік молоді, економічно здорового населення, які хочуть працювати і відповідно заробляти, а тут не можуть знайти відповідну оплату праці і виїжджають за кордон. Створити умови, щоб вони повернулися – це компетенція держави.

По сільському господарстві бачимо, що земля хоч обробляється, але далеко не в таких обсягах, як колись, за браком робочої сили. Середній вік населення у селі зростає, словом, село старіє.

Зменшується кількість тваринництва, наведу приклад щодо поголів’я великої рогатої худоби, виробництво молочної продукції, оскільки або нема де це молоко і продукцію збути, або якщо і купляють посередники, то за ціною, нижчою, ніж мінеральна вода. А наскільки там більші затрати: скосити траву, заготовити сіно, доставити його, зберігати, потім годувати худобу, а дохід мінімальний.

Всі ці фактори треба буде врахувати, а відповідно потім працювати, щоб в селах залишалася молодь, щоб були створені робочі місця, щоб була перспектива розвитку. Я думаю, що об`єднання наших сіл з Трускавцем дасть новий імпульс їхньому розвитку, і села відчують прогрес. Над цим мусимо попрацювати всі спільно.

– Пане Богдане, Ви очолюєте партійний список ВО «Свобода» на виборах до Трускавецької міської ради. Хто у Вашій команді йде на вибори? Кого «Свобода» висуває чи підтримує на вибори до районної та обласної рад?

– Трускавецька міська організація ВО «Свобода» провела конференцію, на якій висловила мені підтримку як першому номеру в списку, адже вибори йдуть за іншою виборчою системою, ніж раніше, за новим Виборчим кодексом. Люди не до кінця розуміють як ці вибори відбуваються, тож треба посилити роз’яснювальну роботу саме в частині як правильно заповнити бюлетень, як розібратися з самою системою голосування.

Наша команда «Свободи» на 80% складається з тих людей, які вже 10 чи більше років разом, і є членами ВО «Свобода». Інші, хто долучився до нас перед виборами – це наші прихильники, які завжди підтримували «Свободу». На відміну від інших політичних партій, які я не побоюся назвати проєктами, в нас команда монолітна, виважена, енергійна і цілеспрямована. І всі працюють на результат.

В Дрогобицьку районну раду першим номером від «Свободи» висунутий Олексій Балицький, так само він іде і до Львівської обласної ради.

Думаю, що виборці оцінюватимуть кандидатів не по словах, а по ділах, і підтримають партію «Свобода».

Газета «Свобода»

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