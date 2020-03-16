Паніка – ворог профілактики!

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Зважаючи на паніку в світі, в т.ч. і в Україні, пов’язану з COVID-19, вважаємо за необхідне розібратись в ситуації, що склалась.

То що ж таке COVID-19?

Коронавірусна інфекція – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного респіраторного синдрому.

Новий коронавірус – це передусім зоонозна інфекція. Тобто вона може передаватись від тварини до людини. Зазвичай, такі віруси не несуть загрози для людей. Проте коронавіруси можуть швидко мутувати та ставати небезпечними. Так, наприклад, вірус SARS – CoV у 2002 – 2003 роках викликав спалахи гострого респіраторного синдрому, а вірус MERS – CoV у 2012 році спричинив близькосхідний респіраторний синдром.

Вірус COVID-19 вперше зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Назва пов’язана з будовою вірусу, голкоподібні відростки котрого нагадують сонячну корону. Новий штам коронавірусу може викликати важку форму пневмонії. Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Більшість людей, які померли внаслідок інфікування вірусом, мали проблеми зі здоров’ям. Серед померлих багато людей літнього віку з хронічними захворюваннями.

До групи ризику відносять:

– людей похилого віку, з хронічними хворобами та слабким імунітетом;

– медиків;

– людей, що контактували з хворими

Станом на ранок 13 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджені випадки COVID-19: 2 – у Чернівецькій області, 1 – у Житомирській.

Усього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки підтверджено лабораторно, 49 – негативні, 3 зразки досліджують).

У світі на ранок 13 березня було зареєстровано 128 343 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 4 720 летальних, а 68 324 (53,2%) людини одужали. За межами Китаю зафіксовано 47 411 випадків у 116 країнах/територіях/регіонах. Лідерами із кількості захворілих є : Італія – 15 113, Іспанія – 2 965, Франція – 2 876, Німеччина – 2 369.

Наразі відомо, що COVID-19 передається краплинним та контактним шляхами. Вірус не циркулює у повітрі, а передається від людини до людини й нездатний до переміщення на великі відстані Він є тільки в крапельках, які людина видихає під час кашлю чи чхання. Тому заразитись неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви перебуваєте на відстані понад 1,5 м.

Найчастіше вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети (хустинку, рукавиці) після торкання до тварин, м’яса, риби, дверних ручок, поручнів, забруднених виділеннями з дихальним шляхів хворого чи інфікованого.

Наразі немає підтверджень, що домашні тварини можуть бути переносниками нового корона вірусу. Проте після контакту з домашніми тваринами рекомендують мити руки водою з милом. Фрукти – також непридатне середовище для тривалого виживання вірусу. Нема жодних даних про передачу вірусу через фрукти. Отримувати посилки з країн, де виявили корона вірус також цілком безпечно.

У людини, інфікованої SARS-CoV-2, розвивається респіраторне захворювання різної тяжкості із такими основними симптомами:

– гарячка;

– кашель;

– задишка (ускладнене дихання).

Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження новим коронавірусом. У багатьох пацієнтів SARS-CoV-2 спричиняє запалення обох легень.

Превентивні заходи

Наразі немає вакцини для захисту від SARS-CoV-2. Найкращий спосіб запобігти зараженню — уникнути впливу цього вірусу.

– уникайте близького контакту з тими, хто має гарячку або кашель;

– не торкайтеся обличчя немитими руками;

– часто мийте руки з милом чи обробляйте дезінфекційними засобами;

– ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо і яйця;

– уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами.

Запобігти поширенню інфекції можна наступним чином:

– якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя (її слід регулярно заміняти/знезаражувати);

– якщо ви відвідували країни, де зафіксовано випадки COVID-19, і протягом 2 тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться по медичну допомогу;

– під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктем чи одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки;

– необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина.

Підготувала Соломія Круц, викладач дисциплін «Анатомія людини і фізіологія» КЗ ЛОР «Бориславський фаховий медичний коледж»

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