Юрій Наконечний: «Для мене не було і немає жодних сумнівів – «Свобода», тільки «Свобода»!»

12.10.2020 | Filed under: Публікації

Юрій Наконечний – кандидат в депутати Трускавецької міської ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» по округу №2.

– Пане Юрію, розкажіть Вашим виборцям про себе…

– Більшість моїх виборців знає мене дуже добре. Я трускавчанин, народився 6 листопада 1980 року в м. Трускавець. Тут я зростав, звідси ходив до школи, тут минули мої дитячі та юнацькі роки, зараз теж проживаю у Трускавці.

В 1997 році я закінчив СШ №3, після чого поступив у Львівську комерційну академію, навчався за спеціальністю «бухгалтерський облік та аудит». Спочатку отримав ступінь бакалавра, поступив у магістратуру і зі ступенем магістра закінчив Львівську комерційну академію у 2002 році.

Зараз здобуваю другу вищу освіту, навчаюся у Львівському Національному університеті на юридичному факультеті.

Навчаючись, я почав паралельно працювати. Спочатку працював у Львові бухгалтером-експертом на підприємстві «Укрзахідаудит». А після закінчення вузу я повернувся додому, в рідний Трускавець, і тут почав працювати по спеціальності в ТзОВ «Марко» – бухгалтером-експертом. Потім я працював на підприємстві «Будівельні технології ХХІ століття», а тепер очолюю ТОВ «Ком`юніті інвестмент».

Одружений, разом з дружиною Наталією виховуємо дочку Соломію, 2005 р.н.

– Ви попрацювали одну каденцію депутатом. Що вдалося зробити для Вашого округу за ці 5 років?

– Мій округ, від якого я балотувався в 2015 році, порівняно невеликий – всього лише кілька багатоповерхових будинків (Стебницька, 70, 72 та 74). Тоді там були відсутні ОСББ, будинки були в жахливому стані. Зараз ситуація значно краща, хоча, звісно, завжди є проблеми, котрі потрібно вирішувати.

За моєю пропозицією в місті почала діяти ефективна програма «30 на 70», якою скористалася абсолютна більшість ОСББ в старому житловому фонді міста, а це більше, ніж 100 будинків. Так що такі роботи, коли 30% коштів збирають мешканці будинків, а 70% фінансує місто, проводилися по всьому Трускавці. На мою думку, це правильний підхід.

А тепер конкретно по зробленому на окрузі.

Було проведено капітальний ремонт покрівлі на Стебницькій, 70. Замінено вікна сходових кліток по програмі «30 на 70», зроблено ремонти в під’їздах, замінено мережі водопостачання та каналізації, встановлено нові металопластикові вікна по програмі «30 на 70», зроблено ремонти в під’їздах і зроблено капітально дах.

Стебницька, 74 – аналогічно. Замінено труби по воді і каналізаціі, замінено повністю вікна, а нещодавно замінено дах. З дахом там була велика проблема, люди до мене зверталися, і я спочатку частково зробив поточний ремонт за власні кошти, а потім ми добилися, щоб там зробити капітальний ремонт.

Стебницька, 72 – замінені всі мережі водопостачання та каналізації, замінено електромережі, а також вікна. Планували, але не встигли зробити дах.

Цього року ми подали два ОСББ на обласне співфінансування, і змогли встановити відеонагляд в будинку № 72 на вул. Стебницькій.

Загалом на округ було залучено більше 1 млн. грн. для житлових будинків.

Всі багатоповерхові будинки у Трускавці повністю переведені на індивідуальне опалення, малозабезпечені люди могли це зробити за кошти міста – на це ми виділили відповідні суми на сесії міської ради.

З останнього, що зроблено в 2020 році – встановлено дитячий майданчик біля Стебницької, 72. Цей майданчик був потрібний для будинків 72, 74, 76, 78, 80, сюди приходили діти з будинків 2 та 4 на вулиці Стуса. Зважаючи на те, що діти десь мають бавитися, рости, то в цьому кварталі дитячий майданчик аж просився. І ось ми його встановили.

Я працював у профільній депутатській земельній комісії, засідання комісії не пропускав, сесії відвідував регулярно. На сесіях піднімав питання, важливі і для округу, і для міста.

Окремо хочу сказати про те, що наша фракція ВО «Свобода» ініціювала і розгляд важливих загальнодержавних питань на захист української мови, проти торгівлі з окупантом, в підтримку політичних в’язнів, на захист сімейних та християнських цінностей, проти нав’язування нам гендерної та інших чужих ідеологій.

– З чого Ви б планували розпочати свою депутатську діяльність в наступній каденції?

– Оскільки за спеціальністю я бухгалтер, експерт і останні 15 років присвятив цій справі, то моє бачення таке: якщо люди оберуть мене депутатом, то старатимуся працювати в бюджетній комісії, оскільки в цих питаннях я є спеціаліст.

В кінці року традиційно проходить формування бюджету на наступний рік і, як на мене, в першу чергу треба буде зайнятися тим, щоб правильно розподілити кошти. Адже гроші потрібно витрачати ефективно – незалежно чи це сімейний бюджет, чи бюджет підприємства, міста, або ОТГ. Гроші повинні працювати на розвиток.

За приклад ефективного використання коштів можу навести будинок, де я проживаю – на вулиці Скоропадського. В нас будинок новий, тож кошти ми спрямовуємо на розвиток інфраструктури, на лавочки, майданчики, встановили сучасний IP-відеонагляд, тобто кожен мешканець з телефону, з комп’ютера, з іншого пристрою, з дому чи з роботи може дивитися за своїми автомобілями, за своїми дітьми – це все цілодобового записується. Тобто, ми здаємо гроші і визначаємо куди їх спрямувати.

Так має бути і в ОТГ – є надходження, і потрібно їх спрямувати на розвиток інфраструктури, на утримання соціальної сфери, освіти, медицини, на благоустрій, тобто на те, чого дійсно потребують люди. Оскільки зараз Трускавець об’єднується з селами, то потрібно вирівняти різницю, щоб мешканці сіл могли отримувати всі ті ж послуги, що і мешканці міста, причому належної якості.

Скажу як фінансист: в першу чергу потрібно зайнятися аналізом бюджетів громад, які ввійдуть в ОТГ, визначити пріоритети, визначити що важливо зробити найперше, а що може почекати. Потрібно бачити чим село фінансово «дихає». Якщо з грошима біда, надходжень мало, то треба буде перерозподіляти кошти. Щоб люди бачили, що вони недарма приєдналися і відстоювали позицію по об`єднанню їхнього села саме з Трускавцем.

Що стосується конкретно міста Трускавця, то в цій каденції пріоритетом ми обрали утеплення всіх комунальних об’єктів, і це дало значну економію бюджетних коштів. Я планую серйозно зайнятись тим, щоб в наступній каденції Трускавець взяв активну участь у міжнародних програмах IQ Energy. Якщо почати цей процес і показово утеплити хоча б один будинок, то люди побачать наскільки це ефективно. Ми в бюджеті закладали кошти на спів фінансування по цій програмі, але чомусь ніхто нею не скористався. Одне ОСББ у Трускавці пробувало, але там є певні нюанси щодо субсидіантів, і сама процедура досить непроста. Вважаю, що ця державна програма співфінансування багатоквартирних будинків IQ Energy мала б реалізуватися у Трускавці, і це дало б реальну економію енергоресурсів для житлових будинків міста.

– Запитання до Вас як до корінного трускавчанина: яким бачите майбутнє нашого міста-курорту?

– Ви правильно сказали – наше майбутнє як трускавчан залежить від міста-курорту. Нам спільно треба робити все для того, щоб розвивався курорт.

Ми повинні робити все для того, щоб максимально залучити відпочивальників. Від стану курорту залежить все – і торгівля, і сфера обслуговування, і сфера громадського харчування.

Зараз Трускавець буде не просто містом, а центром великої громади, куди входять великі та малі села. Тому потрібно думати і про їхній розвиток, як піднімати сільське господарство, лісове господарство, молочну та м`ясну промисловість, як отримувати прибуток від тих багатств, які мають сільські громади – землі, ліси, озера, поля. Над цим ми всі повинні попрацювати спільно – і депутати від міста, і депутати від сіл.

– Пане Юрію, чому балотуєтеся саме від «Свободи»?

– Практично все життя я в оточенні цих людей. Я завжди був симпатиком цієї політичної сили, від початку її існування. Знаю депутатів, кандидатів – у «Свободі» немає жодної людини, яка б бігала з партії в партію. Там люди надійні, активні, цілеспрямовані. З ними я спілкуюся дуже давно, я їм довіряю і наскільки я знаю, ці люди, які є в трускавецькій «Свободі», ніколи нікого не підводили.

Спілкуючись з людьми, бачу, що «Свобода» цього разу матиме велику підтримку трускавчан, адже люди розуміють, що це єдина політична сила, яка вже 25 років має свою чітку позицію. І її за це тільки гноблять.

Партії, які зараз беруть участь у виборчому процесі в Трускавці – це переважно одноразові проекти, які появляються на кожні вибори. Це різні об`єднання між собою, пропрезидентські проекти, коаліційні, олігархічні проекти та інше.

Спілкуючись з людьми, я відчув потужну підтримку «Свободи», зважаючи ще й на те, що в нас єдині погляди з іншими націоналістичними силами. Більшість з тих, з ким мені довелося спілкуватися, голосуватимуть за «Свободу», бо вже зневірилися в інших партіях, які лише вміють обіцяти і нічого з цього не виконувати.

Тому для мене не було і немає жодних сумнівів – «Свобода», тільки «Свобода»!

Газета «Свобода»

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