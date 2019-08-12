Чи вірні пріоритети визначає Дрогобицька міська рада?

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Основними пріоритетами в своїй діяльності Дрогобицька міська рада визначає повну прозорість діяльності, яка ототожнюється з доброчесністю муніципалітету і запровадженням принципів «розумного міста». Та постійною оптимізацією – як не системи охорони здоров’я, то освіти. Аналіз реальних здобутків в питаннях прозорості та доброчесності висвітлимо в наступному дописі. А сьогодні висловимо свою позицію щодо дії дрогобицьких чиновників по оптимізації закладів освітньої мережі.

В липні відбулась чергова нарада за участі директорів шкіл з керівництвом міста, на якій, за інформацією прес-служби міської ради, дійшли висновку, що без оптимізації «роздутих» штатів в освіті неможливий розвиток інфраструктури міста («Галицька Зоря» №32 від 18.07.2019 р.). Наводяться дані, що освітню мережу у 2019 р. необхідно дофінансувати на 13,6 млн. грн. з місцевого бюджету як різницю до субвенції з державного бюджету. І це при тому, що на видатки з утримання доріг та дорожньої інфраструктури з місцевого бюджету заплановано лише 5,4 млн. грн. Громаді доводять, що мешканці міста наполягають на вирішенні питань благоустрою, зокрема ремонту доріг. За допомогою розробленої аналітики видно, що при тому доході до бюджету, який сьогодні ми маємо, якщо оптимізувати мережу освітніх закладів, ми могли б суттєво збільшити видатки на ремонт доріг.

Однозначно, що певну оптимізацію необхідно проводити. Але освітня галузь – один з найважливіших пріоритетів розвитку міста та держави. І необхідно знаходити ресурси для її фінансування, а вони наявні. Чомусь не оптимізуємо видатки там, де це можливо. Адже за чотири роки каденції затрати на утримання органів місцевого самоврядування виросли з 15 млн. грн. у 2015 р. до 47 млн. грн. у 2018 р. Таких приростів фінансування не отримала жодна галузь міста. При цьому, що за кількість чиновників і витрати на них жорстко критикували попередників. Де тут оптимізація?

А фінансування таких структур як ТІЦ, Муніципальна варта, Інститут міста, необґрунтовані внески в статутні капітали комунальних підприємств, дофінансування з місцевого бюджету напевно вже мертвих довгобудів типу ЦНАПу, депутатські кошти, на які щорічно витрачається більше 15 млн. грн.? Це що, теж невідкладні та життєво необхідні речі для розвитку міста?

В міській раді постійно розглядають тільки проблеми видаткової частини бюджету, а хто працює над питаннями забезпечення приросту доходів бюджету? Наведемо тільки одну цифру: податковий борг до місцевого бюджету по сплаті земельного податку та орендній платі станом на 01.04.2019 р. становить 22 млн. грн. Ось вам і значний резерв. Хто за це несе відповідальність?

Взагалі бюджетний процес відкритого міста містить багато цікавинок, про які необхідно знати громаді. Адже за кошти громадян формується бюджет міста і вони мають повне право впливати на ефективне їх використання. Необхідно вимагати реального погодження з громадою всіх витрат. Час фейкових громадських слухань бюджету минув. А якщо створене «розумне» місто, на те воно і розумне, щоб функціонувати без «розумних» чиновників.

Сергій Юзефів

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