Дегустація жінок на трускавецьких водах…

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Сучасна жінка, як музичний твір: вона може бути симфонією, піснею чи вуличною частівкою.

Всі жінки однакові – кожна неповторна!

(Березневі нотатки дамського дегустатора)

Жіночність – внутрішній стан, а не тріумф косметики і дизайну. Ідеальна жінка володіє магнетизмом, “світиться” зсередини. Жіноча натура складається із землі і води, а душа – із вогню і повітря! Стратегія життя: перетворення землі і води в вогонь і повітря, і, через метаморфози, – навпаки.

Сучасна жінка, як музичний твір: вона може бути симфонією, піснею чи вуличною частівкою. В ідеалі вона – біблійна Пісня пісень. Як легендарна Сара, яка народила царя Ізраїлю на 90-му році життя! І в дев’яносто розцвіла, як в двадцять п’ять! У кожної (жарт!) в душі така Сара – весною хоче трішки „загулять”…

Цар Соломон присвятив красивій зірці свого гарему надзвичайно еротичну пісню в Біблії. Жінка – це глибинна таємниця мистецтва і науки. Дві тисячі років тому Демосфен пояснював древнім грекам: “Гетер ми тримаємо заради насолоди, наложниць – для повсякденних задоволень потреб нашого тіла, дружин – щоб народжувати законних дітей і мати вірну берегиню дому”. А в наш час, для економії наших грошей, українські жінки змушені бути і гетерами, і наложницями, і дружинами – три в одній… Та ще, при цьому, треба зберігати вірність минулим зрадам, коли схилялись до спокуси…

У світових фінансах починається епоха матріархату. Джанет Йеллен в свої 74 роки стала першою жінкою, яка очолила Міністерство фінансів США. Як кажуть американці: без грошей не можна бути леді. Гроші роздягають одних жінок і одягають інших… Чарівність і талант, краса і цнотливість можуть стати “стартовим капіталом” в 2021 році. Як запевняв грецький мільярдер Онассіс: Якби не було жінок, всі гроші світу нічого б не значили…

Майбутнє, як завжди, народжують жінки, а запліднюють чоловіки. У двигуні прогресу все більше жіночих сил… Створюючи періодичну таблицю (по типу таблиці Менделєєва) «хімічних» елементів сучасної красуні за кермом авто, фірми, держави, в ній можна виділити не тільки золото і срібло, мідь і залізо, але навіть «радіоактивні елементи»…

Ясновидці стверджують, що бачать весь ланцюжок народження людини, починаючи від сонячних променів, фотонних туманів, згустків енергії, молюсків, риб, рептилій і далі на хвилях еволюції… На обличчях і в характерах народів помітні „вибрики її предків”.

Особисто перевірив цю теорію, “дегустуючи” ефірним поглядом жінок за кермом автомобілів (на зупинках перед світлофорами і в авто-пробках). Сканував “генетичні зв’язки” з тваринним і рослинним світом. Зупинився на 101-й автоледі! Експрес-психоаналіз. Перші сто водійок приблизно виглядають так: 20 – птиці (орлиці, горлиці, гуски), 10 – звірі (лисиці, вовчиці, ведмедиці), 10 – риби і жаби, 10 – змії і рептилії, 10 – кішки і собаки, 10 – мавпи і лемури, 10 – кози та вівці, 10 – телиці, кобили, ослиці і верблюдиці, 10 – свині і т.д… Ха! Запрошую читачів самим повторити такі сеанси дегустації. У різних регіонах і країнах результати будуть різними.

На жаль, в світі немає «чистих» жінок. Людина – це унікальна пропорція китайських інь-янь. Двох хмарних вогнів. Жіночого і чоловічого. Якщо чоловік – це хмара в штанях, то жінка – штани для цієї хмари… Суть фемінізму: „Звільнення жінок – це вивільнення жіночої частки в чоловікові і чоловічої – в жінці”. Так стверджувала Коріта Кент (1918-1986), американська художниця, колишня черниця.

Висновок: Всі жінки однакові – кожна неповторна!

Михайло Арошенко, поет, дамський дегустатор, редактор журналу «Горілка +», м. Дніпро, спеціально для «Трускавецького вісника»

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