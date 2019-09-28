День туризму у комплексі «Слобода Раковець»

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27 вересня 2019 р. відділ культури і туризму Дрогобицької РДА організував виїзний семінар для представників туристичної галузі району. Місцем його проведення став відпочинковий комплекс «Слобода-Раковець» готельно-курортного комплексу «Карпати» поблизу с. Воля Якубова, а нагодою – відзначення Міжнародного дня туризму.

Учасників семінару зі святом привітали перший заступник голови РДА Руслан Щерба, голова районної ради Михайло Сікора та начальник відділу культури і туризму Надія Козар.

За самовіддану багаторічну працю і вагомий внесок у розвиток туризму грамотами райдержадміністрації нагородили:

– генерального директора ГКК «Карпати», заслуженого лікаря України, громадського діяча Лева Грицака;

– власницю сімейної ферми «ЧароДійка» Іванну Кемпу;

– директора відпочинкового комплексу «Рибничанка» Степана Коцибана;

– власника оздоровчо-відпочинкового комплексу «Петрова пасіка» Петра Дмитровича;

– власника агрооселі «Сімейний маєток Сташека» Володимира Мельника;

– власника відпочинкового комплексу «Опака» Миколу Микульчина;

– власника приватної оселі «Родинне гніздо» Романа Попадинця;

– власника готельно-ресторанного комплексу «Золота гора» Ігоря Савчина;

– активного громадського діяча Хосе Турчика.

Подяками Дрогобицької районної ради відзначили:

– власника АО «Сімейний маєток Сташека» Володимира Мельника;

– – власника ОВК «Петрова пасіка» Петра Дмитровича;

– директора ВК «Рибничанка» Степана Коцибана;

– громадського активіста Хосе Турчика.

Згодом господар – генеральний директор ГКК «Карпати» Лев Грицак – провів для гостей екскурсію відпочинковою базою «Слобода Раковець».

Там надзвичайно мальовнича природа, мішаний з дубами ліс, чисте повітря, зарибнені ставки… Гості помилувалися водоспадом, дубовою алеєю, висадженою до приїзду Австрійського імператора Франца-Йосифа, оглянули дерев’яні будиночки на березі озера, незавершене будівництво ресторану «Веселий козак» та котеджів, причал-сцену з пришвартованим козацьким фрегатом, ошатну капличку…

Цікавою виглядає символічна підкова з кострищем усередині, навколо якого збиратимуться люди і читатимуть поезію, співатимуть пісні під бандуру, гітару. Поряд встановлять дерев’яні фігури п’ятьох українських гетьманів.

Хоч база ще повністю не закінчена, люди уже приїздять туди порибалити, скуштувати рибної юшки… Ця послуга платна. Велику рибу випускають назад, а улов вагою до 2 кг можна забрати із собою.

Учасники семінару побували на «Острові кохання» посеред ставка, де знайшли кілька білих грибів. А куштуючи рибну юшку та інші рибні страви у кафе «Золота рибка», гості з захопленням обмінювалися позитивними враженнями від побаченого, а також обговорили перспективи і напрями розвитку туризму на Дрогобиччині.

Лев Грицак розповів:

«П’ять років тому ми взяли в оренду 13 гектарів землі під ставки. Придбали землерийну техніку і почали копати стави, які існують тут ще з австрійських часів. Вони були майже повністю замулені, на місці озер виріс ліс. Довелося усе зрізати і розкопувати. У деяких місцях було до 4 метрів углиб намулу. Насипали з нього цілу гору. У майбутньому плануємо там зробити гірки та атракціони для дітей.

Завершуємо будівництво комплексу, до якого входять 4 котеджі на дві сім’ї, ресторан і капличка. Вони збудовані з «дикого» карпатського дерева.

На козацькому фрегаті плануємо приймати гостей, проводити концерти, демонструвати вистави за участю акторів муздрамтеатру ім. Ю.Дрогобича.

На свято Покрови Пресвятої Богородиці плануємо освятити капличку. Її вівтар та образи робляться за проектом відомого львівського художника Ореста Скопа».

Лев Ярославович також нагадав, що село Воля Якубова є батьківщиною нашого національного героя Андрія Мельника. На жаль, історія склалася так, що ця постать була призабута. Щоб виправити це, у нас виникла ідея зробити у селі музей Андрія Мельника. Для цього придбали хату, яка відповідає архітектурі тих часів, триває пошук експонатів.

Словом, біля Волі Якубової будується відпочинкова база, яка може стати туристичною візитівкою не лише Дрогобиччини, а й Львівщини. Ще б дорогу до села заасфальтувати! Це б сприяло приїзду більшої кількості гостей як на батьківщину Андрія Мельника, так і до комплексу «Слобода Раковець».

Ярослав Грицик, фото автора

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