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Якщо працювати наполегливо та системно, день за днем, то відповідно і буде результат. Трускавець не за один день вийшов з того плачевного стану, в якому він опинився в 2014-2015 рр. Протягом каденції міського голови Андрія Кульчинського місто змінювалося на краще щодня, щотижня, щомісяця та щороку завдяки розумному інвестуванню у благоустрій, інфраструктуру, промоцію, освіту, медицину, завдяки турботі про соціально незахищених тощо.

Початок пандемії коронавірусу в Україні та жорсткий карантин вдарили по всіх українських курортах, в тому числі по Трускавцю, але не вбили, не зламали його. Життя поволі повертається до норми, а відповідно і відновлюються роботи, які вимушено були призупинені навесні та влітку.

Так, тільки протягом кількох останніх днів мешканці Трускавця мають можливість спостерігати як раціонально, з турботою про людей та благоустрій міста-курорту виконуються роботи в різних його куточках.

На вулиці Скоропадського відбувається підключення до нового магістрального водогону, а це ще один крок до покращення водопостачання та диверсифікації ризиків у випадку форс-мажорних обставин. Також ця вулиця замощується бруківкою.

Ремонтуються дороги та асфальтуються внутрішньоквартальні території біля будинків і на інших вулицях міста – Мазепи, Стуса. Продовжується реконструкція вулиці Грушевського – кладеться тротуар.

Не обділена увагою і центральна паркова зона міста, де прогулюються як відпочивальники, так і наші місцеві мешканці. Завдяки спільній роботі міської влади з народним депутатом України від Дрогобиччини Орестом Саламахою вдалося отримати кошти Мінсоцекономрозвитку для реконструкції спортмайданчику біля бювету. За два місяці тут буде побудовано сучасний баскетбольний майданчик, два волейбольні і тренажерний майданчик з огорожею, місцями для глядачів і нічним освітленням.

«В попередні роки погодні умови дозволяли виконувати роботи аж до грудня. Якщо цього року буде так само, то до кінця року встигнемо зробити чимало, адже мусимо надолужити той простій, який мав місце навесні-влітку не з нашої вини. Тож на листопад-грудень маємо заплановані ремонти та реконструкції і на інших вулицях, продовжимо реалізацію програми «30 на 70» в житлових будинках, найближчим часом завершаться грандіозні масштабні роботи, які протягом кількох років тривали в НВК «СЗШ №2-гімназія». Радує, що люди оцінюють нашу турботу та підтримують такі ініціативи, а якщо висловлюють конструктивні зауваження, то ми їм тільки вдячні. Адже розбудовуємо та розвиваємо Трускавець разом і готуємося до отримання нашим містом статусу курорту державного значення. Дивно, що майже 30 років в незалежній Україні чомусь ніхто цим не займався. А ми це робимо і будемо продовжувати в тому ж напрямку. Проте не слід забувати, що коронавірус ще не подолано, тож найголовнішим для нас залишаються життя, здоров`я та безпека трускавчан та наших відпочивальників. Бережіть себе!», – каже міський голова Андрій Кульчинський.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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