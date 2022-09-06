Для тих, хто вчить іноземну мову

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Системність, цілеспрямованість та регулярність занять – на цих трьох китах базується освоєння нових знань, умінь та навичок.

Іноземну мову можна і треба пробувати вчити самостійно, але для цього потрібні і наполегливість, і чітка ціль (для чого вчити?), і конкретний план. Мало хто з дорослих може змусити себе з нуля вивчити іноземну мову, а тим більше вивчити її на достатньому для спілкування рівні. Винятки – коли потрапляєш в іншомовне середовище і в тебе немає іншого вибору окрім вчити мову, або ж мова просто життєво необхідна для твоєї професії/підвищення заробітку/подорожі.

Подаємо декілька лайфхаків (способів) як полегшити вивчення іноземної самостійно:

Складіть план вивчення мови і чітко його дотримуйтесь. Вчіть мову щодня, занурюйтесь в її звучання, граматику, слухайте пісні, дивіться фільми з субтитрами, знаходьте уроки на Ю-тюбі. Попробуйте знайти носіїв мови та спілкуватися з ними, і нехай вам допоможуть в цьому соцмережі. Полюбіть мову, яку вчите, пізнавайте країну, народ, традиції носіїв цієї мови. Фіксуйте свої досягнення в науці мови, пробуйте вести щоденник цією мовою, оточіть себе «мовною» аурою, наприклад, дивіться у віндов, відкривайте доор, а потім оупен доор, оупен нью уайт доор і так далі. Ускладнюйте знайомі фрази додатковими словами, старайтеся вивчити певну кількість нових слів щодня не самих по собі, а в контексті фраз, речень. Використовуйте досвід навчання інших, не бійтеся запозичувати лайфхаки з Інтернету. Не бійтеся. Говоріть щодня. Пишіть щодня. Слухайте щодня. Краще щось робити неправильно, ніж не робити взагалі. Краще нехай вас поправлять, ніж ви будете німою рибою. Краще знати хоч щось, ніж зовсім нічого. Будьте впевнені в собі і поставте дед-лайн, коли вільно спілкуватиметеся цією мовою.

Вище наведені лайфхаки – для дорослих. А що робити з дітьми? Напевно, варто все-таки інвестувати в їхню освіту. Але як обрати те, що буде потрібно дитині?

Проблема якісного викладання іноземної мови – це загальноукраїнська проблема. У школі може бути так, що викладають іноземну люди, які і самі не володіють цією мовою, а може бути, що хороші знавці вчать мову абияк, запрошуючи учнів у додатковий час на репетиторство. А це вже не fair play, коли вчитель не виконав завдання держави, яка оплатила йому послугу, а хоче здерти три шкіри з батьків учня.

Різноманітні безкоштовні гуртки часто саме безкоштовністю спонукають сприймати їх як спосіб дозвілля, а не як серйозне заняття мовою. Тому й не дивно, що з кожних 10 випускників гуртків 7-8 так знають іноземну, як і до початку занять в позашкільному закладі.

На жаль, багато платних пропозицій вивчення англійської базуються не на результаті, а виключно на процесі (легка ігрова форма, відсутність підручників та домашніх завдань, відсутність вимогливості та дисципліни на заняттях). А відтак, дітки залишаються на початковому рівні «маза-фаза-сіста-браза», а батьки тішаться, що дитині добре гратися і платять за це чималі гроші.

Патова ситуація – дитина вчить англійську в садочку, у школі, ходить на гурток, але її не знає. І не факт, що знатиме, якщо піде й на платні курси, якщо ті курси не ґрунтуються на системності, вимогливості, регулярності, якщо там нема хороших викладачів.

Трускавцю пощастило, бо тут є курси іноземних мов Ірини Ченцової, які дуже добре себе зарекомендували саме в цій ніші з 1995 (!) року. До речі, вони єдині у місті-курорті, хто має ліцензію на цей вид діяльності.

Базуючись саме на системності та регулярності, випускники курсів іноземних мов Ірини Ченцової отримують дуже хороші знання, вміння і мають незрівнянно більше можливостей в майбутньому житті, ніж ті, хто або зовсім не вчить іноземну мову, або навчається заради процесу, а не результату.

Тут англійську мову вивчають з використанням інноваційних методик та сучасних підручників провідних британських та американських видавництв. Заняття в групах по 7-10 осіб є оптимальною формою, коли є індивідуальний підхід до кожної дитини, і в той же час дитина може вчитися на успіхах чи помилках інших.

Окрім вивчення англійської для дітей на курсах Ірини Ченцової пропонують індивідуальне та корпоративне навчання, підготовку до ЗНО та здачі екзаменів на міжнародні сертифікати (IELTS, TOEFIL), а також експрес-курси для дорослих (англійська для подорожей та спілкування).

Запис на курси проводиться за адресою: м. Трускавець, вул. В. Стуса, 4, Курси іноземних мов, або за телефоном 097-752-71-35.

Сторінка курсів іноземної мови Ірини Ченцової в Фейсбуці: https://www.facebook.com/Languagecourses4you

Будьмо розумними! Інвестуймо у себе та у своїх дітей!

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