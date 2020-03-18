До уваги клієнтів бюро правової допомоги!

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Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, у тому числі, й дистанційний пункт бюро правової допомоги з 18 березня 2020 року здійснюються додаткові заходи, спрямовані на зменшення ризиків захворювання і поширення вірусу.

Сподіваємося, що Ви будете відвідувати нас лише за потреби крайньої необхідності. Будемо вдячні, якщо під час особистого прийому використовуватимете захисні маски та латексні рукавички.

Разом з тим, інформуємо, що для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: 097-18-18-351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), 067-16-77-144 (Стрийський місцевий центр

– надіславши запит в месенждер нашої фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на адресу електронної пошти: е-mail: truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро )

– skype: Трускавецьке бюро правової допомоги

– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Ви можете також скористатися:

– правничою вікіпедією https://uk.wikipedia.org/wiki/

– довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

– зателефонувавши: на гарячу лінію 0800213103.

Дякуємо за розуміння! Просимо вибачення за тимчасові незручності!

Трускавецьке бюро правової допомоги

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