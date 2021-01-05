До уваги споживачів газу: обираючи державного постачальника «Нафтогаз України», ви отримуєте суттєву економію

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Громадяни зможуть економити при розрахунках за газ до 40%, обираючи державного постачальника. Про це йдеться на офіційному веб-сайті Президента України.

В Україні з серпня 2020 року запрацював ринок газу для населення, і тепер громадяни мають змогу вільно обрати собі постачальника газу з найвигіднішими умовами. Допомогти населенню заощадити на рахунках за газ можуть державні компанії, зокрема Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

На сьогодні в Україні постачання газу для домогосподарств здійснюють понад 50 компаній. Залежно від постачальника та регіону, ціни на газ відрізняються суттєво. Наприклад, ціна на газ на січень 2021 року від ГК «Нафтогаз України» становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ, тоді як ціна обласних газзбутів у середньому дорівнює 9,9 грн/куб. м з ПДВ.

Приватні постачальники в різних регіонах України інколи встановлюють ціну на газ для населення на 30-40% вище, ніж ГК «Нафтогаз України». Державна Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» стабільно пропонує одну з найнижчих цін на ринку. Кожен побутовий споживач газу в Україні може вільно змінити постачальника, обравши державну компанію. Це особливо важливо для тих українців, які використовують газ для опалення приватних будинків. Йдеться про понад 6 млн домогосподарств. Обравши ГК «Нафтогаз України», вже в січні кожне з таких домогосподарств у середньому може зекономити понад 600 гривень.

Процес зміни постачальника газу наразі можливий дистанційно через Інтернет та у відділеннях партнерів. Якщо споживач вирішує змінити постачальника й обрав нового, це не потребує узгодження зі старим постачальником чи заміни обладнання. Новий постачальник самостійно вирішує всі формальні питання, що пов’язані з переходом споживача до іншої компанії. При зміні постачальника газу пільги та субсидії зберігаються.

Уже з середини січня 2021 року ГК «Нафтогаз України» разом з державним Ощадбанком розширюють мережу для підключення нових клієнтів. Українці зможуть змінити постачальника газу, звернувшись до найближчого відділення Ощадбанку. Об’єднання зусиль двох державних компаній допоможе українцям заощаджувати. Порівняно з умовами, які пропонують інші компанії, вибір ГК «Нафтогаз України» як постачальника допоможе зекономити до 40% при розрахунках за газ. Змінити компанію тепер можна навіть за умови боргів.

Відповідно до Правил постачання природного газу, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює держане регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 №2496, зі змінами, побутовий споживач – це фізична особа, яка купує природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність.

Підстави для постачання природного газу побутовому споживачу:

наявність у побутового споживача договору розподілу природного газу, укладеного з оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений об’єкт споживача, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;

наявність у побутового споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу побутовим споживачам та дотримання його умов;

включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді.

На письмову вимогу побутового споживача постачальник зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати отримання такого письмового звернення безкоштовно надати побутовому споживачу підписану уповноваженою особою постачальника письмову форму договору постачання природного газу побутовим споживачам.

Як змінити постачальника природного газу?

І. Визначитися з компанією, від якої бажаєте отримувати послугу з постачання природного газу. Знайти перелік постачальників природного газу можна, наприклад, на сайті https://gasoteka.ua-energy.org

Перевірити, чи компанія має право на постачання газу можна на сайті НКРЕКП. Для цього слід зайти за посиланням, потім вибрати розділ «Публічна інформація» – «Ліцензійний реєстр НКРЕКП» та натиснути на нього. Далі файл із повним переліком ліцензіатів НКРЕКП завантажиться на комп’ютер. У цьому електронному списку треба знайти постачальника природного газу за його юридичною назвою та у розділі «Статус ліцензії» перевірити її чинність.

ІІ. Подати заяву-приєднання встановленого зразка до нового постачальника.

Для зміни постачальника природного газу побутові споживачі разом із заявою-приєднанням до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам, підписану побутовим споживачем або уповноваженою ним особою, пред’являють постачальнику наступні документи:

– документи, якими визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення);

– документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України – паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства – національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, – серія та номер паспорта);

– належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності).

Постачальник природного газу, для укладення договору постачання природного газу має право додатково вимагати інші документи, перелік яких визначений на сайті такого постачальника.

Заяву приєднання можна заповнити покроково на сайті нового потенційного постачальника природного газу або ж так й надіслати скановану/сфотографовану заяву на його електронну скриньку. При цьому також слід також вказати ЕІС-код (Energy Identification Code) – персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного газу або його точки комерційного обліку (за необхідності), присвоєний в установленому порядку Оператором ГРМ (по споживачах, які підключені до газорозподільної системи) або Оператором ГТС (по споживачах, які підключені до газотранспортної системи).

ЕІС-код можна знайти у рахунках за розподіл та постачання газу, електронному кабінеті споживача (якщо ви його створювали), чи звернувшись до ТОВ «Львівгаззбут».

ІІІ. Отримати підтвердження від нового постачальника природного газу про схвалення заяви-приєднання.

На розгляд заяви та документів потенційний постачальник має не більше 20 днів.

Новий постачальник після отримання заяви-приєднання не пізніше ніж на 3-й робочий день з дня отримання заяви, надсилає повідомлення про намір побутового споживача змінити постачальника природного газу на інформаційну платформу оператора газотранспортної системи. При цьому діючий постачальник автоматично отримує повідомлення про намір його споживача укласти договір з іншим постачальником.

У разі згоди постачальника укласти договір із споживачем, він вносить інформацію про нового споживача у свій Реєстр споживачів та з наступного дня починає постачати газ новому споживачеві.

Новий постачальник протягом 3 робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про дату, з якої здійснюється постачання природного газу.

ІV. Розрахуватися з попереднім постачальником природного газу.

Для цього попередній постачальник природного газу надсилає протягом 6 тижнів з моменту припинення газопостачання рахунок, який споживач має сплатити протягом 10 днів з моменту отримання або у разі незгоди звертатися до суду.

Важливо:

– відсутність індивідуального газового лічильника не є перешкодою для зміни постачальника природного газу;

– кожен побутовий споживач природного газу має 2 договори: на постачання природного газу та на його розподіл. Це дві різні послуги. Постачальника природного газу ми обираємо вільно, розподіл природного газу здійснюють облгази, які є так званими природними монополістами. На Львівщині це ТОВ «Львівгаззбут»;

– покази лічильників, які і раніше, треба передавати щомісяця з 1 по 5 число до ТОВ «Львівгаззбут», який формує рахунок за розподіл природного газу.

Тариф у січні 2021 року у ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» становитиме 7.22 грн/ куб.м.з ПДВ (без вартості розподілу ( доставки)), у той час тариф у ТОВ «Львівгаззбут» – 9,89691 грн/куб.м.з ПДВ (без вартості розподілу (доставки)), економія 2,68 грн/куб.м. Отже, економія значна, особливо в опалювальний період, а перехід реально дуже простий.

Для переходу щодо оплати газу на іншу газопостачальну компанію, а саме з ТОВ «Львівгаззбут» до ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» є декілька варіантів.

Зробити це за наступним посиланням напряму на сайті ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»: тут. Перехід до нового постачальника розписаний по кроках. Зайти в офіс продажу, а саме відділення банку «ПУМБ». Кваліфікований спеціаліст проконсультує по даному питанні. Через Приват 24 (не через мобільний пристрій, а через ноутбук або стаціонарний комп’ютер). Власником карти Приватбанку має бути лише власник квартири Зайти у відділення Приватбанку. Власник квартири повинен мати при собі паспорт і знати опалювальну площу та ІЕС-код. Ці дані є у всіх авторизованих користувачів на сайті https://104.ua/ua/

Оплата за розподіл (доставку) природнього газу здійснюється по-старому, а саме: оператору газорозподільних систем АТ «Львівгаз».

Контактні телефони call-центру ТОВ «ГК «Нафтогаз України» для населення щодо зміни постачальника природного газу: 066-300-28-88, 098-300-28-88, 093-300-28-88.

Пресслужба Трускавецької міської ради

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