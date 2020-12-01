Добрий почин: попрацювали з думкою про громаду

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Сьогодні, 1 грудня, пройшла перша сесія Трускавецької міської ради нового (восьмого) демократичного скликання. Організувала її Трускавецька міська територіальна виборча комісія. Голова міської ТВК Мирослав Савчин зачитав офіційні протоколи про результати виборів, привітав новобраних міського голову та депутатів і привів їх до присяги.

Поблагословили нову владу Трускавця на плідну роботу отець-декан Петро Івасівка (УГКЦ) та о. Ігор Пулик (ПЦУ). Зі словами привітань виступили також міський голова Дрогобича Тарас Кучма та Почесний президент МГО «Рада Старійшин м. Трускавця» Борис Кривко.

Сесію можна назвати святково-робочою, адже на першому і єдиному пленарному засіданні сесії вирішили практично всі робочі питання, сформувавши робочі органи ради та виконкому.

Найперше депутати шляхом таємного голосування обрали секретаря Трускавецької міської ради: Наталію Пономаренко.

Було затверджено заступників міського голови: Олексія Балицького, Святослава Стефанківа, Олександра Ткаченка та Мирона Флюнта.

Керуючою справами виконавчого комітету затвердили Олену Петранич.

Затверджено і кількісний та персональний склад виконкому в складі 25 осіб.

Важливим рішенням стало формування старостинських округів та призначення сільських старост. В.о. старости в Модричах призначено заступника міського голови Мирона Флюнта. В інших селах старостами стали: Василь Ірод (с. Доброгостів та с. Бистрий), Тетяна Сухроменда (с. Орів та с. Зимівки), Павло Пасічник (с. Станиля), Мар`яна Мазурик (с. Уличне).

Депутати сформували кількісний та персональний склад постійних депутатських комісій та прийняли ряд рішень, які необхідні для завершення процесу децентралізації та кращої інтеграції сільських громад у велику об’єднану територіальну громаду Трускавця. Всі важливі та потрібні рішення приймалися в атмосфері конструктивної співпраці на благо громади, з думкою про майбутнє курорту та всіх семи сіл, котрі ввійшли до складу Трускавецької ОТГ.

Тривала інавгураційна сесія трохи більше трьох годин. Переглянути її перебіг можна га офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради, або за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=xKfKD7k6TQE

Пресслужба Трускавецької міської ради

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