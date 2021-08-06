Дрогобицька солеварня не зможе брати участь в тендерах через виявлену змову

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Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало Державне підприємство «Солевиварювальний Дрогобицький завод» та ТОВ «Ірман» за узгодженні антиконкурентні дії в тендері на постачання розчину хлориду натрію для ЛМКП «Львівтеплоенерго» за 2,6 млн грн.

Відповідно до рішення, завод та фірма оштрафовані на 368 тис. грн: ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод» – 96 тис, а ТОВ «Ірман» ‒ 272 тис. грн.

Про цю змову учасників на торгах «Наші гроші. Львів» написали ще у березні 2020 року. Ми виявили, що дрогобицький завод та компанія користувалися однією технікою в підготовці довідок для тендерної документації, оскільки подані документи мають однакові дефекти друку (плями). Під час аукціону учасники не знижували свої пропозиції.

Після новини фахівці з публічних закупівель «Центру громадського моніторингу та досліджень» відправили скаргу до АМКУ. У свою чергу, Антимонопольний комітет встановив, що учасники закупівлі «Солевиварювальний Дрогобицький завод» та «Ірман»: мають родинні зв’язки між власниками одного і працівниками другого, господарські відносини через послуги оренди або купівлі-продажу продукції, ідентично оформлену документацію, завантаження документів в однакові дні з однієї ІР-адреси, незначну різницю у цінових пропозиціях та інше.

Окрім штрафу конкуренти тепер позбавленні права брати участь у торгах на наступні три роки. Будь-які заперечення до звинувачень у порушенні законодавства Державне підприємство «Солевиварювальний Дрогобицький завод» та ТОВ «Ірман» не подавали.

ТОВ «Ірман» зареєстроване 2008 року в Дрогобичі. Керівницею та власницею фірми є дрогобичанка Катерина Андруневчин. За останні два роки «Ірман» отримало державних замовлень на 4,7 млн грн.

«Солевиварювальний Дрогобицький завод» є найстарішим дрогобицьким підприємством та видобуває сіль за стародавніми методами виварювання з розсолу. Наразі заводом керує Олег Петренко, з 2020 року підприємство перебуває на утриманні Фонду державного майна України.

Наші гроші. Львів

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