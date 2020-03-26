Трускавець виділив для Стебницької інфекційної лікарні 200 тисяч гривень

26.03.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, 200 тисяч гривень з резервного фонду та два апарати штучної вентиляції легень – таку допомогу надає Трускавець для Стебницької інфекційної лікарні, котра в нашому регіоні прийматиме хворих на коронавірусну інфекцію. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 26 березня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету.

Стебницькій лікарні допомагають й інші міста регіону (Дрогобич та Борислав) та окремі свідомі підприємці. Всього в лікарні буде функціонувати 10 апаратів ШВЛ. В закладі планується реанімація киснепроводу та інші роботи, щоб у випадку загострення епідемії можна було прийняти 80 важких пацієнтів.

Наразі на Дрогобиччині хворих на коронавірусну інфекцію не виявлено. В разі виявлення важкохворих пацієнтів везтимуть до Львова. Проте більшість в разі хвороби буде лікуватися сімейним лікарем в домашніх умовах, зазначив міський голова Андрій Кульчинський.

Виконком прийняв і ряд технічних питань, які стосуються субвенційних коштів. Так, було прийнято рішення про затвердження субвенції з обласного бюджету на проєкти місцевих ініціатив на 2020 рік в сумі 893 515 грн, освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру в розмірі 834 261 грн, субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2020 рік в сумі 504 307 грн, субвенції з обласного бюджету на ремонт доріг в сумі 2 млн грн,  субвенції з обласного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 21 тис грн.

Всі фінансові питання доповідав на виконкомі начальник фінансового управління Трускавецької міської ради Микола Федоричак.

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