В 2019 році у Трускавці виплачено майже 700 тисяч гривень одноразових допомог

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, згідно Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 роки тільки в 2019 році управлінням праці та соціального захисту населення було надано допомогу для 1348 осіб. І хоча суми цієї допомоги можливо декого не надто вражають (від 200 до 1200 гривень кожному), та загальна цифра видатків міського бюджету для цих виплат достатньо висока – 688 тисяч 250 гривень.

Виплати здійснюються згідно розпоряджень міського голови і переважно приурочені до певних дат. Так, для прикладу, нещодавно в Україні відзначили День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня), тож 24 ліквідаторам, які проживають у Трускавці, було виплачено по 600 гривень кожному (загальна сума – 14 тисяч 400 грн.). Цьогоріч це друга виплата, яку отримали ліквідатори та постраждалі від аварії на ЧАЕС – першу було виплачено до річниці трагедії 26 квітня, її отримало 49 осіб, а загальна сума виплат становила 35 тисяч 150 грн.).

Найменший розмір виплат (по 200 гривень з нагоди Великодніх свят) отримали одинокі непрацездатні громадяни та особи з інвалідністю, які знаходяться на обслуговуванні в Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Таких осіб у Трускавці є 300.

Також одноразові допомоги в рамках Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 роки отримали «афганці» (84 особи по 600 гривень = 50 тисяч 400 гривень), учасники національно-визвольних змагань, в тому числі репресовані, ветерани УПА, вдови політв’язнів (144 особи по 500 гривень = 72 тисячі), воїни АТО (ООС) та члени сімей загиблих учасників АТО (154 особи по 1 200 гривень = 184 тисячі 800 грн.).

290 осіб (143 соціально незахищені мешканці міста та 147 осіб з інвалідністю) отримали соціальні допомоги після звернення до міської влади. Таку допомогу їм було надано відповідно до рішення комісії. На це було витрачено 153 тисячі 500 гривень коштів міського бюджету.

Окрім грошової підтримки потребуючі соціально незахищені категорії населення отримують і інші види допомог. Так, впродовж 2019 року 9 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І категорії забезпечено санаторно-курортним лікуванням (за рахунок коштів державного та місцевого бюджету на загальну суму 65 тисяч 700 грн.), аналогічно на оздоровлення були відправлені і воїни АТО (ООС).

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