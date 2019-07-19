Два проекти з Трускавця стали переможцями конкурсу «Малі міста – великі враження»

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10 липня ц.р. Кабінет Міністрів України опублікував Розпорядження № 535-р, яким затвердив перелік переможців конкурсу культурно-мистецьких проектів “Малі міста – великі враження”, які реалізуються у 2019 році на умовах співфінансування з державного бюджету. Приємно, що серед 8 переможців із Львівської області є і два проекти з Трускавця.

Як інформує Офіс реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України, Львівщина виграла по 8 проектах (з 74 по Україні): 1 реалізовуватиметься у Сколівському районі (с. Урич), 1 – у Золочеві, 1 – у Кам`янці-Бузькій, 1 – у Винниках, 2 – на Пустомитівщині (1 в місті і 1 в районі) та 2 у Трускавці.

Трускавецькі проекти-переможці: 1) «Трускавецький Міжнародний Кінофестиваль «Корона Карпат» (організатор – громадська організація «Кінофестиваль «Корона Карпат»), 2) створення культурного простору у місті-курорті Трускавець на час святкування Різдва та Великодня (організатор – Трускавецька міська рада).

Проект «Малі міста – великі враження» – конкурс культурно-мистецьких проектів громад з населенням до 50 тисяч людей, спрямований на розвиток культурно-економічного потенціалу територій через підтримку стартапів, що пов’язані із культурною спадщиною громад. На реалізацію таких ініціатив у 2019 році Уряд виділив 50 млн грн.

Цього року у конкурсі перемогли 74 проекти, в тому числі 8 на Львівщині.

Експертний відбір відбувався у два етапи – спочатку на відкритому конкурсі були відібрані проекти за змістовою частиною, а далі – проходили захисти проектів в Міністерстві культури України. До складу Експертної ради, затвердженого Наказом Міністерства культури України, увійшли Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та експерт з розробки законодавства та управління ресурсами органів місцевого самоврядування Асоціації міст України Людмила Даменцова.

Нагадаємо, у 2018 році пілот конкурсу «Малі міста – великі враження» було реалізовано Асоціацією міст України та Українським центром культурних досліджень за фінансової підтримки Міністерства культури України. Ідея проекту належить ГО «Інститут культурної політики». Конкурс підтримав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Ознайомитися з текстом Розпорядження Уряду № 535-р та повним переліком переможців конкурсу можна тут.

Володимир Ключак

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