Фізичні особи мають право звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних щодо плати за землю

0 SHARES Share Tweet

Трускавецька державна податкова інспекція Дрогобицького управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що у разі виникнення питань щодо нарахованих сум по платі за землю з фізичних осіб, платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

– розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

– права на користування пільгою із сплати податку;

– розміру ставки податку;

– нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення (далі – ППР). Попереднє ППР вважається скасованим (відкликаним).

Для проведення звірки платникам необхідно мати при собі оригінали документів, що підтверджують право на землю, на користування пільгами тощо.

Додатково інформуємо, що з метою проведення звірки із плати за землю з фізичних осіб, платники Трускавецької державної податкової інспекції Дрогобицького управління ГУ ДПС у Львівській області можуть звернутись за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Трускавецька ДПІ Дрогобицького управління ГУ ДПС у Львівській області

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)