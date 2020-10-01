Генеральний Консул Польщі у Львові відвідала Трускавець і Східницю

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29 вересня на запрошення голови правління МЦ «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька Трускавець і Східницю з робочим візитом відвідали Генеральний Консул Республіки Польща у Львові пані Еліза Дзвонкевіч та Консул з соціально-політичних питань пан Томаш Коваль. Візит був запланований давно, але з незалежних причин декілька раз переносився.

Шановним польським дипломатам було цікаво оглянути курорти Львівщини, котрі стають дедалі популярнішими для гостей з Польщі, адже в докарантинний рік у Трускавці відпочили та оздоровились майже 40 тисяч польських громадян. На цьому наголосив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, котрий підкреслив важливість для курорту зростання кількості туристів саме з Польщі. Про досвід транскордонної співпраці з польськими партнерами розповів селищний голова Східниці Іван Піляк, котрий ознайомив поважних гостей з цим курортним селищем і його джерелами.

В ході візиту представники Генерального Консульства Польщі у Львові відвідали декілька готельно-оздоровчих закладів Трускавця та Східниці, оглянули Художній музей Михайла Біласа та експозицію Заслуженої художниці України Наталії Поліщук, ознайомились з унікальною методикою реабілітації, поспілкувавшись з професором Володимиром Козявкіним, відвідали трускавецький дельфінарій «Оскар».

– Незважаючи на дощову погоду і обмеження по часу, дякуючи моїм друзям і партнерам, мені вдалось ознайомити почесних польських гостей з туристично-оздоровчим потенціалом нашого регіону, – розповідає голова правління МЦ «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. – Цей візит ми запланували ще раніше, але втілили наш спільний задум вже восени. Сподіваюсь, що мені вдалось закохати високоповажних польських дипломатів в наш край. Я щиро вдячний шановним гостям за те, що виділили час і відвідали Трускавець та Східницю. Переконаний, що такі візити сприяють популяризації наших курортів і, що найголовніше, налагодженню кращого взаєморозуміння і ефективнішої співпраці. Сподіваюсь на швидке відродження туристичних потоків з Польщі та на подальше продовження транскордонної співпраці.

Вл. інф.

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