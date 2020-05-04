Готуємось до послаблення карантинних обмежень

0 SHARES Share Tweet

Сьогодні, 4 травня, відбулося засідання Уряду, під час якого ухвалено рішення про відкриття парків, салонів краси, непродовольчих магазинів, музеїв, закладів громадського харчування з роботою на виніс та ін. Детальний список зняття обмежень буде опублікований Кабміном упродовж двох днів.

«У своїх рішеннях ми керуємося винятково даними та розрахунками наших профільних спеціалістів — вірусологів, епідеміологів, спеціалістів клінічних лабораторій та аналітиків академії наук України. Зараз динаміка захворюваності на коронавірус у межах, які дозволяють нам з 11 травня зняти певні обмеження. Сьогоднішнім рішенням ми дали змогу бізнесу за цей тиждень підготувати всі необхідні умови для безпечної роботи, – зазначає Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль.

Проте пом’якшення карантину не означає його повного зняття. ВООЗ продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації. У світі залишається понад 2 млн активних хворих на коронавірус. Тому частина обмежень в Україні продовжують діяти до 22 травня.

З 11 травня в Україні розпочнеться застосування концепції «адаптивного карантину». Якщо в якомусь регіоні або місті буде зафіксований різкий спалах, то саме там і будуть запроваджуватися обмеження відповідними рішеннями регіональних ТЕБ і НС.

У Трускавці за весь період карантину було зафіксовано лише одного хворого на Covid-19, який фактично проживав у Львові, де захворів, лікувався та вилікувався (хоча офіційно зареєстрований у Трускавці). На жаль, кількість хворих у сусідньому Дрогобичі є значно більшою і продовжує зростати (станом на 04.05.2020 – 9 осіб).

В цілому у Трускавці жителі міста чітко дотримуються карантинних обмежень. Повністю оброблено деззасобами всі під‘їзди будинків, обробка продовжується в поточному режимі. Деззасіб безкоштовно є в ДСНС. Знезаражено всі основні вулиці міста. Тож є сподівання, що Трускавець спільно зі всією Україною виходитиме з карантину та повертатиметься до нормального життя.

В найближчі дні відбудеться засідання міської комісії ТЕБіНС, рішенням якої буде знято заборону на діяльність ринків, непродовольчих магазинів, салонів краси, закладів громадського харчування, перукарень, відвідування скверів та зон відпочинку тощо. Рішення міської комісії ТЕБіНС буде опубліковано на офіційному сайті Трускавецької міської ради відразу ж в день його прийняття.

«Але небезпека коронавірусу не знімається повністю та автоматично. Маємо бути в цьому обережними. Бути містом здоров’я – велика відповідальність усіх і кожного. Лише разом ми справимося з цим та з усіма наступними викликами», – зазначає міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Пресслужба Трускавецької міської ради

(Переглядів 1 , 5 переглядів сьогодні)