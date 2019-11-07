Грип: штами, профілактика

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З настанням осінніх холодів почався сезон простудних захворювань. Згідно прогнозу в наступному сезоні 2019-2020 років на грип та ГРВІ захворіють від 4,8 до 6,7 млн. осіб.

Очікується дві хвилі підйому захворюваності – у грудні та в кінці січня, на початку лютого з можливим максимальним рівнем на 4 тижні року 2020 року.

Симптоми грипу

Захворювання, викликане різними штамами вірусу грипу, в початковий період нічим не відрізняються. По клінічній симптоматиці можна розрізнити тільки середньотяжкі і тяжкі форми грипу, легкі форми можуть не відрізнятися від ГРЗ.

Грип (важкий), на відміну від інших респіраторних захворювань, має такі характерні симптоми: “Температура тіла в перші ж дні підвищується вище 38,5°С. При цьому виражений так званий інтоксикаційний синдром, тобто людину просто укладає в ліжко, виражена слабкість.

Крім того, при класичному грипі не виражений так званий катаральний синдром (ураження респіраторного тракту) в перші дні захворювання. Тобто ні кашлю, ні нежиті в перші кілька днів найчастіше немає, на відміну від інших респіраторних вірусів. Приєднується це вже пізніше, на 2-3 день. Ще одна особливість грипу – біль за грудиною, там знаходиться трахея – це те місце, де вірус грипу максимально реалізовує свою патогенну дію.

Профілактика

Найбільш дієвим способом профілактики майбутньої епідемії грипу в Україні 2019- 2020рр лікарі називають вакцинацію.

ВООЗ опублікувала 21 березня 2019 року рекомендації стосовно складу вакцини проти грипу для використання в Північній півкулі в сезон 2019-2020 років, до якого увійшли:

– вірус, подібний до A\Brisbane\02\2018 (HINI) pdm 09;

– вірус, подібний до A\Kansas\14\2017 (H3N2);

– вірус, подібний до B\Colorado\06\2017 (лінія B\Victoria\2\87);

– вірус, подібний до B\Phuket\3073\2013 (лінія B\Yamagata\16\88).

Серед стандартних профілактичних заходів для боротьби з грипом – загартовування, вживання вітамінів С і D, дотримання правил особистої гігієни, регулярне вологе прибирання в квартирі.

Зараз також є засоби для так званого запобігання подальшого поширення захворювання, зниження рівня захворюваності. Це різні роз’єднувальні заходи. Роз’єднувальні заходи: обмежують відвідування шкіл, дитячих садків. Це дуже добре, тому що відразу захворюваність гальмується або навіть знижується.

Які існують методи, щоб знизити ймовірність інфікування? Насамперед, потрібно обмежувати своє перебування в місцях скупчення людей.

Основний шлях потрапляння вірусу – через повітря. Це – так званий повітряно-крапельний механізм передачі. Але вірус також може знаходитися на предметах побуту, на наших руках Тому миття рук, протирання поверхонь, провітрювання допоможе знизити концентрацію вірусу в повітрі. Чим менше його концентрація, тим менше шансів захворіти, тому що є в медицині таке поняття: доза інфікування. Вона буває різна – індивідуально для кожної людини. Знижуючи цю інфікуючу дозу, можна або запобігти, або, принаймні, отримати меншу кількість вірусу, а від цього теж залежить тяжкість лікування захворювання. Але найголовніше, що потрібно знати, особливо якщо людина належить до груп ризику – вчасно звернутися до лікаря!!!

Л.В. Янківська, зав. відділення організації епідеміологічних досліджень Дрогобицького ММВ ДУ “ЛОЛЦ МОЗ України»

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