Інклюзія — це не результат, а шлях, який обирає музей міста-курорту Трускавця

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У музеї міста-курорту Трускавця презентували проєкт «Облаштування інклюзивного простору «Зв’язок поколінь: від УПА до ЗСУ», в рамках якого експозиції про історію УПА та сучасних Героїв України адаптували до потреб людей з інвалідністю. Створювався він з думкою про військових. Головною метою було зробити перебування та відвідування усіх експозицій доступними для захисників, особливо тих, які не можуть вільно пересуватись через отримані травми.

Завдяки Українському Культурному Фонду, команді відділу культури міської ради Трускавця та міській раді було облаштовано унікальний простір для усіх категорій маломобільних груп і навіть для незрячих чи малозрячих людей.

Використовуючи новітні технології були переведені в аудіовізуальний формат і демонструються за допомогою спеціального сенсорного столу спогади зв’язкових УПА, історії життя героїчних Трускавчан під час активної діяльності визвольного руху на території нашої громади, а також історичні дані про новітніх Героїв усієї Трускавецької громади, які загинули на війні з окупантом та ще багато цікавого. Таким чином відвідувачі, які належать до маломобільних груп матимуть змогу зануритись у світ українського героїчного минулого не докладаючи зусиль. Музейники обіцяють не зупинятись на досягнутому.

Презентація оновленого простору проходила в жовтні 2024 року у три етапи, для представників влади та колег музейників, освітян громади й району та для військових, які перебувають на реабілітації в Трускавці.

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