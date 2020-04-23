Карантин продовжено до 11 травня

23.04.2020 | Filed under: Новини

Вчора, 22 квітня, Кабінет Міністрів України на своєму засіданні продовжив карантин в Україні до 11 травня.

«При ухваленні рішення ми спиралися на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ, які свідчать, що пік захворюваності може настати на початку травня. Водночас у нас є чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартову точку цього плану ми називаємо «День К». Для його початку є дві умови. По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

За нашими розрахунками, «День К» має настати 12 травня. Також у нас є важливі завдання до цього часу, над якими ми працюємо: поступово збільшуємо кількість тестувань, покращуємо забезпечення лікарень та медиків, запроваджуємо систему Е-контролю за самоізоляцією як альтернативу обсервації та розроблюємо нові соціальні стандарти. Це насамперед носіння засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції та постійна дезінфекція.

Якщо все буде добре і епідеміологічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частини об’єктів побутових послуг.

Україна неодмінно повернеться до звичного ритму життя, але загроза, на жаль, найближчим часом не зникне. І ми разом з усім світом маємо навчитися жити за нових умов», зазначив Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль.

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