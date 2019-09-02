Хлопчина з Трускавця розпочав навчання в Дніпровському вищому училищі фізкультури

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12-річний трускавчанин Генріх Матис розпочав навчання в Дніпровському вищому училищі фізичної культури. Про це повідомляє наше джерело в футбольній школі «КМС» (м. Трускавець), співзасновником та головою якої є батько хлопчика Роман Матис. Нашому краянинові випала честь подати перший дзвінок на урочистій лінійці в ДВУФК.

За Генріхом Матисом (2007 р.н.) Дніпровське вище училище фізкультури слідкувало впродовж кількох років (з 2016 р.). Його часто запрошували на спортивні збори, а цьогоріч хлопцеві прийшло запрошення поступити на навчання на відділення футболу.

– Дякую всім, хто всі ці роки був поруч, вірив, підтримував. Дякую першим тренерам Дмитрові Сергійовичу і Дмитрові Станіславовичу. Дякую Алексу Великих (до зустрічі на полях Європи). Можливо, хтось думає, що це ще зарано, проте в дитини є мета, і ми, батьки, зобов’язані її підтримати. Так що на цьому етапі ми поряд. З усіма на зв’язку. Вірте в свою мету! Синку, в тебе все вийде! У тебе прекрасні тренери Андрій Миколайович і Артем Олександрович! Здоров`ячка! Будь щасливим! – написав зворушливі напутні слова синові батько Генріха Роман Матис.

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