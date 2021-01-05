Хто має право на земельну частку (пай)?

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На ці та інші питання відповідає Романія Мандзій – начальниця відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Романіє, передовсім розкажіть нашим читачам, що таке земельна частка (пай)?

– Поняття земельна частка (пай) безпосередньо пов’язане з паюванням земель сільськогосподарського призначення, що перебували у колективній власності. При паюванні земель було передбачено визначення розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, так званих колгоспів, без виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості).

Виходячи з цього, треба розуміти, що земельна частка (пай) – це певна умовна земельна частка, розміри якої визначаються в умовних кадастрових гектарах, виходячи з вартості земельної частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства. Характерною особливістю земельних часток (паїв) є те, що вони не були виділені в натурі, тобто не мають чітко визначених меж та розташування на місцевості.

– Хто ж має право на земельну частку (пай)?

– По-перше, таке право мають колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) у встановленому законодавством порядку. Тобто, якщо на момент розпаювання особапрацювала в колгоспі, тобто була його членом і їй видали сертифікат на право на земельну частку (пай), то це означає, що вона належить до кола тих осіб, які мають право на пай.

По-друге, таке право мають громадяни – спадкоємці права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом. Тут йде мова про те, що у випадку смерті особи, якій було видано сертифікат на право власності на (пай), право на земельну частку (пай) переходить до її спадкоємців, які у встановленому законом порядку прийняли спадщину.

По-третє, право на земельну частку (пай) мають громадяни та юридичні особи України, які відповідно до законодавства України набули право на земельну частку (пай).

По-четверте, таке ж право мають громадяни України, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов’язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які проживають у сільській місцевості.

Звертаю увагу, що саме цим громадянам земельні ділянки в натурі (на місцевості) виділяються із земель запасу чи резервного фонду в розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. У разі відсутності на території відповідної ради необхідних площ земель запасу чи резервного фонду земельна ділянка за їх згодою може бути виділена в натурі (на місцевості) меншого розміру або за рахунок земель запасу чи резервного фонду, розташованих на території іншої ради в межах області.

Зазначу, що право особи на земельну частку (пай) може бути встановлено в судовому порядку.

– Пані Романіє, які документи посвідчують право на земельну частку (пай)?

– Основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай) згаданих осіб, є сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією.

Крім цього документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), є:

– свідоцтво про право на спадщину;

– посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай);

– рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Щодо громадян України, евакуйованих із зони відчуження, відселених із зони безумовного (обов’язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадян України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільській місцевості, то документом, що посвідчує їхнє право на земельну частку (пай), є трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідчена виписка з неї.

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Ми і надалі продовжимо серію наших консультацій у сфері земельних правовідносин. А зараз нагадуємо нашим читачам, що консультація надана у рамках Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03,

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийськиймісцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– залишивши своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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