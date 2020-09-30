Хто забудував Трускавець?

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Коли маєш намір збудувати, то найголовніше, без чого ніяк не обійтися – це земля. Бо в повітрі будинок не побудуєш. Всі багатоповерхівки, які постали у Трускавці за останні 4-5 років, мають свою передісторію. Вона проста – купуєш землю, розробляєш проєкт, отримуєш дозволи та погодження і починаєш будувати. Цей процес – як корінь дерева чи підводна частина айсберга. Але люди в більшості бачать лише крону чи верхівку. Тому й кажуть: «Кульчинський забудував Трускавець!». Насправді ж забудували центр курорту, як і «продали бювет» в 2004 році, як і розпродали землю та комунальне майно задовго до Кульчинського. І тепер злодій кричить: «Лови злодія!».

Останні два-три роки активно мусується тема забудови багатоповерхівками центру Трускавця. Мовляв, втрачається архітектурне обличчя міста, в центрі постають «монстри». Тут зразу варто відіслати «шукачів монстрів» на інші об`єкти – вулицю Помірецьку, де височіє 9-поверховий будинок, на вулицю Бандери – багатоповерхівка виросла в зоні малоповерхової забудови, або на вулицю Бориславську, де біля колишнього ПК «Мир», проданого чиєюсь дбайливою рукою, стоїть висотка, яку в народі охрестили «свічкою». Ще одна «етажерка» – біля магазину «Фуршет» від ТКСу, поруч з верхнім бюветом.

Усі ці об’єкти спотворюють лице міста і в кожного є «хрещений батько». Це обов`язково хтось з колишніх міських голів, бо вищезгадані висотки були споруджені в часи Лева Грицака та Руслана Козира – колишніх голів Трускавця. Вони ж добрались до центру курорту, де мала б переважати малоповерхова забудова котеджного типу. Але на місці санаторію «Каштан» в 2011-2012 роках виріс великий готель «Міротель», з радянських часів діє багатоповерховий готель «Трускавець» (зараз «Трускавець 365»), і не так давно центр неподалік старої автостанції «прикрасили» будинки Ігоря Кісака.

Але муляють око людям, та й не так людям, як політичним опонентам Андрія Кульчинського, конкретні два об’єкти, що поряд адмінкорпусів Трускавецької міської ради. Будівлі на Бориславській, 1 та Бориславській, 2 дійсно почали будуватись за каденції Кульчинського. Проте коріння їхньої історії сягає далеко глибше. Справа в тому, що вільні земельні ділянки в центрі міста були продані, при чому без проведення аукціону, ще до 2008 року, тобто за часів мерства Грицака. Навряд чи тодішній мер не розумів, що купивши дорожезну землю, там ніхто не будуватиме одноповерховий будинок. Наприклад, ТзОВ «Європа», яка будує багатофункційну будівлю на Бориславській, 1, отримало містобудівні умови та обмеження забудови ще в 2013 році (№ 37-м/у від 30.10.2013 р.) за погодженням архітектури міста часів Грицака та Козира. Тобто, однією рукою дали дозвіл, а другою роблять рупор та й голосніше кричать, що так бути не повинно.

В 2014 році збір документів та дозволів продовжився. Будувати у непевний час, коли почалась війна, інвестор не ризикнув, вирішив трохи зачекати. Тож, логічно, що будова розпочалась вже в часи нового міського голови Андрія Кульчинського. Чи міг щось зробити мер, щоб цієї будови тут не було? І що саме він мав зробити, якщо попередники продали землю, видали дозволи, надали погодження? До речі, одним з тих, чия віза є під погодженнями, є тодішній керівник КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар, який зараз теж, як і Грищенко, Козир та Грицак, «обурюється» багатоповерхівками.

З іншої сторони, новий готель – це нові робочі місця, нові відпочивальники, нові надходження в міський бюджет. Якщо дійсно згідно з новим українським законодавством тут відкриють казино, то це хороший приклад диверсифікації розвитку, коли Трускавець позиціонується не лише як бальнеологічний курорт, місто з єдиним дельфінарієм у Західній Україні і місто, де успішно проходять лікування та реабілітація хворих на ДЦП, але й як український Лас-Вегас.

Треба нагадати, що казино – це не гральні автомати від яких так страждають звичайні українці. Казино для дуже багатих людей. А приїзд дуже багатих людей у Трускавець підніме добробут всієї нашої громади.

Ще одна схожа історія з забудовою на Бориславській, 2 – земля була продана задовго до каденції Андрія Кульчинського. І шлях інвестора – аналогічний шляху сусіда через дорогу: проєктна документація, отримання дозволів, початок робіт. Обидві будівлі (Бориславська, 1 та 2) зводилися фактично паралельно.

Найцинічніше в цій ситуації те, що справжні винуватці забудови центру Трускавця, які продали більшість вільних земельних ділянок міста і сприяли видачі дозволів направо й наліво, зараз приміряють на себе роль чесних борців з тими ж забудовами. 21 липня так званий «Туристичний кластер Трускавець», який очолює колишній міський голова Лев Грицак, звернувся до міського голови Андрія Кульчинського з проханням «провести дослідження й представити перелік можливих земельних ділянок, придатних для будівництва багатоквартирного будинку з кількістю квартир понад сорок». Який цинізм! Сам розпродав всю землю, а тепер каже, щоб Кульчинський ще пошукав, бо ще треба щось будувати!

Ми обурюємося цьому цинізму, бо надіємось на порядність кандидатів, але ми забули, що вони для того і об’єднались проти Андрія Кульчинського, щоб поливати його брудом і брехнею.

Василь Бойко, газета «Трускавецький вісник»

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