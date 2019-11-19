Кучмі подарували сухарі

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Сьогодні, 19 листопада, на сесії Дрогобицької міської ради громадська активістка Лідія Надкернична вручила міському голові Дрогобича Тарасові Кучмі пакет із сухарями. Привід був вагомий – вчора, 18 листопада, меру Дрогобича повідомили про підозру про вчинення злочину за побиття людини. Вручали підозру о 15.00 в кабінеті міського голови Дрогобича керівник Дрогобицької місцевої прокуратури Юрій Малахівський та слідча Дрогобицького відділу поліції. Через це мер Дрогобича запізнився на півгодини на засідання погоджувальної ради, яке розпочалося о 15.00.

Побиття мером Кучмою громадського активіста мало місце півтора року тому, а саме 4 червня 2018 року відразу після завершення щотижневої оперативної ради в Ратуші. Тарас Кучма вдарив мешканця міста Ореста Загродського кулаком в чоло, а потім вдарив другий раз по обличчю. Чоловіка було побито в присутності працівника поліції при чималій кількості свідків. Процес побиття було знято на відеокамеру.

Як інформує Львівська обласна прокуратура на своїй офіційній сторінці в мережі Фейсбук, прокурорка Львівщини Ірина Діденко повідомила Кучму про підозру за побиття людини. Дії чиновника кваліфіковано за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України – легкі тілесні ушкодження. «На даний час йому оголосили підозру. Тепер – справа за судом», – кажуть у прокуратурі.

З власних джерел відомо, що попередній очільник прокуратури Львівщини Юрій Квятківський не давав ходу цій справі, шість разів повертавши її. Таким чином попередній очільник Львівщини Олег Синютка тримав пана Кучму «на гачку».

Нова мітла по-новому мете, тож нова українська влада вирішила не ховати справу з побиттям Кучмою людини під сукно, а дати їй хід. Але чи доведе цю справу до логічного завершення, чи тільки використає, щоб знову тримати мера Дрогобича «на гачку», покаже час.

Іванна Кравчик

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