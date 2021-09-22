Львівщина отримала інноваційні ліки прямої дії на коронавірус

22.09.2021 | Filed under: Новини

На Львівщину доставлені 1170 флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 2340 флаконів Етесевімабу (Etesevimab) – лікарських засобів, призначених для лікування хворих на COVID-19.

Механізм їх дії полягає у блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини. Це унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 в клітини людини, що нейтралізує дію вірусу та сприяє запобіганню розвитку та лікуванню COVID-19.

Також Наказом МОЗ від 20.09.2021 № 1979 оновлено протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким передбачено можливість використання лікарських засобів Bamlanivimab та Etesevimab. Тепер лікарі, які надають допомогу хворим на COVID-19, матимуть чітку інструкцію щодо того, в яких саме випадках захворювання і як правильно застосовувати ці лікарські засоби.

Ліки були доставлені в Україну 4 вересня за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж, наданий американською благодійною організацією Direct Relief. Останні домовленості щодо отримання цієї допомоги були узгоджені під час візиту Президента України Володимира Зеленського та міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка до США.

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я України

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