Лікарні Львівщини отримають препарат «Тенофовір» для лікування ВІЛ-інфекції у дорослих і дітей

06.10.2021 | Filed under: Новини

Понад 11,7 тис. таблеток препарату «Тенофовір» надійде найближчим часом до лікарень  Львівщини. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Препарат закуплений за державний кошт і пацієнти отримуватимуть його безкоштовно.  Розподіл ліків між місцевими закладами охорони здоров’я здійснює обласний департамент охорони здоров’я.

«Тенофовір» — синтетичний противірусний препарат. Його застосовують у складі комбінованої терапії для лікування ВІЛ-інфекції як у дорослих, так і в дітей.  Також «Тенофовір» застосовують  при лікуванні хронічного гепатиту В та поєднаній інфекції ВІЛ і вірусного гепатиту B.

Найближчим часом цей лікарський засіб буде доступний у лікарнях.

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