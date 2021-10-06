Лікарні Львівщини отримають препарат «Тенофовір» для лікування ВІЛ-інфекції у дорослих і дітей

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Понад 11,7 тис. таблеток препарату «Тенофовір» надійде найближчим часом до лікарень Львівщини. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Препарат закуплений за державний кошт і пацієнти отримуватимуть його безкоштовно. Розподіл ліків між місцевими закладами охорони здоров’я здійснює обласний департамент охорони здоров’я.

«Тенофовір» — синтетичний противірусний препарат. Його застосовують у складі комбінованої терапії для лікування ВІЛ-інфекції як у дорослих, так і в дітей. Також «Тенофовір» застосовують при лікуванні хронічного гепатиту В та поєднаній інфекції ВІЛ і вірусного гепатиту B.

Найближчим часом цей лікарський засіб буде доступний у лікарнях.

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